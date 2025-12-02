https://sarabic.ae/20251202/وحدات-من-الجيش-الروسيي-تخترق-خطوط-الدفاع-الأوكرانية-وتبدأ-بتحرير-ديبروفا-1107695465.html
وحدات من الجيش الروسيي تخترق خطوط الدفاع الأوكرانية وتبدأ بتحرير ديبروفا
وحدات من الجيش الروسيي تخترق خطوط الدفاع الأوكرانية وتبدأ بتحرير ديبروفا
صرّح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات الروسية اخترقت خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه كراسنوليمانسك ودخلت قرية ديبروفا في جمهورية دونيتسك
وقال ماروتشكو نقلاً عن معلومات استخباراتية لوكالة أنباء ريا نوفوستي: "تمكنت قواتنا في غضون أيام قليلة، من التقدم في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلى أنه "نتيجةً لاختراق خط دفاع العدو، دخلت القوات المسلحة الروسية قرية ديبروفا وبدأت بتحريرها".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.وأضافت وزارة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طرازM113".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال ماروتشكو نقلاً عن معلومات استخباراتية لوكالة أنباء ريا نوفوستي: "تمكنت قواتنا في غضون أيام قليلة، من التقدم في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلى أنه "نتيجةً لاختراق خط دفاع العدو، دخلت القوات المسلحة الروسية قرية ديبروفا وبدأت بتحريرها".
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أفاد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن القوات المسلحة الروسية اقتحمت قرية ديبروفا قرب كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلى أن المزيد من التقدم في هذا الاتجاه سيُمكّن من إغلاق الطريق إلى سلافيانسك .
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت قرية كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع أنه "تم القضاء على تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جوي متنقل، ولواء هجومي، ولواء هجومي جبلي تابعين للقوات الأوكرانية
، ولواء بحري في مناطق قرى سيفيرسك، وكراماتورسك، وسلافيانسك، وزاكوتنوي، وستيبانوفكا، وريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
، وخسرت القوات الأوكرانية 5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتا جند مدرعتان أمريكيتا الصنع من طرازM113".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس
، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.