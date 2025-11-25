عربي
القوات الروسية تحرر بلدة إيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة إيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

09:33 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 25.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة إيفانوبولي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيان: "نتيجة لأعمال حاسمة، حررت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية بلدة إيفانوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي السياق ذاته، بينت الوزارة أن وحدات روسية من مجموعة "المركز" صدت تسع هجمات انطلاقًا من غريشينو لتخفيف وطأة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كراسنوارميسك، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 مسلحًا".
وأردفت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 225 جنديا وست مركبات قتالية مدرعة في منطقة عمليات المجموعة الجنوبية للقوات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم هزيمة أشكال من الألوية الميكانيكية والمحمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري في مناطق مستوطنات كونستانتينوفكا وكراماتورسك وسيفيرسك وسلافيانسك وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أوضحت وزارة الدفاع أن العدو خسر أكثر من 225 عسكريًا، وست مركبات قتالية مدرعة، وعشر مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما دُمّر رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعان للإمداد.
وأوضحت أن "وحدات من مجموعة قوات دنيبرو، ألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات للواء ميكانيكي ولواء الدفاع الساحلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق مستوطنات فيفودوفو في منطقة دنيبروبيتروفسك، وغريغوريفكا ونوفودانيلوفكا وستيبنوغورسك في منطقة زابوريزهيا، وزوفتنيفي في منطقة خيرسون".
وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الروسية دمرت أكثر من 75 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية، و17 مركبة، ومدفع مدفعية ميداني، و10 محطات حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود".
كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 240 جنديًا، وناقلتي جنود مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وست قطع مدفعية ميدانية".
وأوضحت الوزارة أن = وحدات من مجموعة قوة "الشرق" تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلات من لواء هجوم وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية هُزمت بالقرب من بلدتي أوليكساندريفكا وفيليكيمييخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وهوليايبول في مقاطعة زابوريزهيا.
