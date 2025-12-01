https://sarabic.ae/20251201/بوتين--المبادرة-على-طول-خط-التماس-القتالي-بأكمله-تعود-للقوات-المسلحة-الروسية-1107692205.html

بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يقع على عاتق القوات المسلحة الروسية. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

وقال الرئيس بوتين خلال زيارة لإحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة: "على طول خط التماس القتالي بأكمله، فإن المبادرة تقع بالكامل في أيدي قواتنا المسلحة".وطلب بوتين، خلال اجتماع مع العسكريين، تقريرًا عن الوضع في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف في تقريره إلى الرئيس بوتين، إن أكثر من 30% من المباني في قسطنطينوفكا أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.وتابع غيراسيموف: "القوات المسلحة الروسية تخوض معارك شوارع في سيفيرسك وتوسع منطقة سيطرتها وتحرر أكثر من 100 مبنى يوميا".وأضاف: "القتال في الشوارع في دروبيشيفو وياروفايا على محور كراسني ليمان مستمر، وتجري أيضا معارك في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كراسني ليمان".وأضاف: "لا يمكن للعدو أن يتجه جنوبا على طول الضفة اليسرى لنهر أوسكول بالقرب من كوبيانسك فهناك دفاع محكم".وتابع: " قوات مجموعة "الغرب" ركزت جهودها على اتجاه كراسني ليمان وعلى الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول"، وقوات مجموعة "الغرب" الروسية دخلت مدينة كراسني ليمان".وتابع: "مجموعة القوات الشرقية توسع منطقة سيطرتها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، والجيش الروسي يواصل ضرباته ضد المنشآت العسكرية الصناعية الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة "الشرق" أندريه إيفانايف".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةتحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف

