بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251201/بوتين--المبادرة-على-طول-خط-التماس-القتالي-بأكمله-تعود-للقوات-المسلحة-الروسية-1107692205.html
بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسية
بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يقع على عاتق القوات المسلحة الروسية. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T20:47+0000
2025-12-01T20:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e711214b475ce62c383ab8ab411893fa.jpg
وقال الرئيس بوتين خلال زيارة لإحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة: "على طول خط التماس القتالي بأكمله، فإن المبادرة تقع بالكامل في أيدي قواتنا المسلحة".وطلب بوتين، خلال اجتماع مع العسكريين، تقريرًا عن الوضع في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف في تقريره إلى الرئيس بوتين، إن أكثر من 30% من المباني في قسطنطينوفكا أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.وتابع غيراسيموف: "القوات المسلحة الروسية تخوض معارك شوارع في سيفيرسك وتوسع منطقة سيطرتها وتحرر أكثر من 100 مبنى يوميا".وأضاف: "القتال في الشوارع في دروبيشيفو وياروفايا على محور كراسني ليمان مستمر، وتجري أيضا معارك في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كراسني ليمان".وأضاف: "لا يمكن للعدو أن يتجه جنوبا على طول الضفة اليسرى لنهر أوسكول بالقرب من كوبيانسك فهناك دفاع محكم".وتابع: " قوات مجموعة "الغرب" ركزت جهودها على اتجاه كراسني ليمان وعلى الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول"، وقوات مجموعة "الغرب" الروسية دخلت مدينة كراسني ليمان".وتابع: "مجموعة القوات الشرقية توسع منطقة سيطرتها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، والجيش الروسي يواصل ضرباته ضد المنشآت العسكرية الصناعية الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة "الشرق" أندريه إيفانايف".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةتحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف
https://sarabic.ae/20251201/الكرملين-بوتين-زار-أحد-مراكز-قيادة-العملية-العسكرية-الخاصة-1107689461.html
https://sarabic.ae/20251201/تحرير-فولتشانسك-خطوة-مهمة-نحو-النصر-وتحقيق-أهداف-العملية-الخاصة--بيلاؤوسوف-1107691516.html
https://sarabic.ae/20251201/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كلينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1107665585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916164_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_fd4dc1ccceeebe196f13bbb05fbd8509.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يعود للقوات المسلحة الروسية

20:47 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 20:59 GMT 01.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن زمام المبادرة على طول خط التماس القتالي بأكمله يقع على عاتق القوات المسلحة الروسية.
وقال الرئيس بوتين خلال زيارة لإحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة: "على طول خط التماس القتالي بأكمله، فإن المبادرة تقع بالكامل في أيدي قواتنا المسلحة".
وطلب بوتين، خلال اجتماع مع العسكريين، تقريرًا عن الوضع في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف في تقريره إلى الرئيس بوتين، إن أكثر من 30% من المباني في قسطنطينوفكا أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.
وتابع غيراسيموف: "القوات المسلحة الروسية تخوض معارك شوارع في سيفيرسك وتوسع منطقة سيطرتها وتحرر أكثر من 100 مبنى يوميا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة
19:18 GMT
وأضاف: "القتال في الشوارع في دروبيشيفو وياروفايا على محور كراسني ليمان مستمر، وتجري أيضا معارك في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كراسني ليمان".

وتابع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تشديد الخناق على القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول، وأعداد المجموعة المحاصرة من القوات الأوكرانية في منطقة نهر ستاري أوسكول هي 15 كتيبة".

وأضاف: "لا يمكن للعدو أن يتجه جنوبا على طول الضفة اليسرى لنهر أوسكول بالقرب من كوبيانسك فهناك دفاع محكم".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف
20:42 GMT
وتابع: " قوات مجموعة "الغرب" ركزت جهودها على اتجاه كراسني ليمان وعلى الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول"، وقوات مجموعة "الغرب" الروسية دخلت مدينة كراسني ليمان".

وأضاف: "قوات مجموعة "الشمال" أكملت تحرير مدينة فولتشانسك، وسيطرت القوات المسلحة الروسية على 3 بلدات في نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار إنشاء منطقة أمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".

وتابع: "مجموعة القوات الشرقية توسع منطقة سيطرتها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، والجيش الروسي يواصل ضرباته ضد المنشآت العسكرية الصناعية الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها".
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة "الشرق" أندريه إيفانايف".
الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة
تحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала