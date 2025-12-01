https://sarabic.ae/20251201/تحرير-فولتشانسك-خطوة-مهمة-نحو-النصر-وتحقيق-أهداف-العملية-الخاصة--بيلاؤوسوف-1107691516.html
تحرير فولتشانسك خطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية الخاصة- بيلاؤوسوف
هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، قيادة وأفراد وحدات الجيش الروسي المشاركة في تحرير مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية نقلا عن بيلاؤوسوف، قوله: "بمواصلة الهجوم المظفر، حررتم قرية فولتشانسك في مقاطعة خاركوف من العدو. إن تحريرها يهيئ الظروف لتقدم المجموعة العسكرية بأكملها. أهنئكم على نجاحكم".وتابع: "العسكريون يواصلون تقليد الجنود المنتصرين ويحققون نتائج عالية أثناء أداء مهامهم في حماية الوطن"، موجها الشكر لهم على "ولائهم للعرف العسكري وشجاعتهم وبسالتهم".وأضاف بيلاؤوسوف: "لقد خطيتم خطوة جدية نحو النصر وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأنا واثق أنكم ستواصلون خدمة روسيا بشرف وضمان أمنها بشكل موثوق".وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة "الشرق" أندريه إيفانايف".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةالقوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
