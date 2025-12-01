عربي
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار القائد الأعلى ورئيس روسيا فلاديمير بوتين مركز قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة (فاليري) غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة المركز (فاليري) سولودشوك، وقائد قوات مجموعة الشرق (أندريه) إيفانايف".

وأضاف بيسكوف: ""أبلغ الجنرال غيراسيموف القائد الأعلى للقوات المسلحة (بوتين) بتحرير مدينتي كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وكذلك بنتائج العمليات الهجومية التي نفذتها القوات في مناطق أخرى".

وأوضح بيسكوف أن "فاليري سولودشوك، قائد قوات مجموعة "المركز"، أبلغ الرئيس بوتين بتقدم عملية القضاء على مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في تجمع كراسنوأرميسك-ديميتروف، بما في ذلك السيطرة على الجزء الجنوبي من مدينة ديميتروف من قبل القوات الروسية، والوضع في كراسنوأرميسك بعد تحريرها ونقلها بالكامل إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية".
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:16 GMT
وأضاف بيسكوف: "بدوره، "أبلغ أندريه إيفاناييف، قائد قوات مجموعة "الشرق"، عن تقدم عملية تحرير الأراضي في مقاطعتي زابوروجيه، ودنيبروبيتروفسك ضمن منطقة مسؤولية القوات التابعة له".

وأشار بيسكوف إلى أن "إيفانايف أطلع الرئيس كذلك على وصول القوات الروسية إلى نهر غايشور وبداية عملية السيطرة على مدينة غولياي بوليه في مقاطعة زابوروجيه، حيث تخوض وحدات الجيش الخامس اشتباكات في الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة".

واختتم بيسكوف، قائلاً: "شكر القائد الأعلى الرئيس فلاديمير بوتين قادة وأفراد المجموعات على جهودهم الناجحة، ووجّه بضرورة تزويد القوات بكل ما يلزم للقيام بعمليات قتالية خلال الشتاء المقبل".
