https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T22:29+0000
2025-11-30T22:29+0000
2025-11-30T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20250608/صحفي-مستقل-يفضح-غياب-الإعلام-الغربي-عن-تصوير-جثث-الجنود-الأوكران-لالتزامه-برواية-كييف-1101446796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
22:29 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 23:29 GMT 30.11.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات
التي جرت في فلوريدا.
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.