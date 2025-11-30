ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
2025-11-30T22:29+0000
2025-11-30T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

22:29 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 23:29 GMT 30.11.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وفي السياق ذكر ترامب،أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
الصحفي المستقل، تييري ثودينور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
صحفي مستقل يفضح غياب الإعلام الغربي عن تصوير جثث الجنود الأوكران لالتزامه برواية كييف
8 يونيو, 11:29 GMT
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
