القوات الروسية تدمر 76 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 76 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات في... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T04:41+0000

2025-12-04T04:41+0000

2025-12-04T04:41+0000

وأصدت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 76 طائرة مسيرة أوكرانية".وكشفت الوزارة في بيانها، أنه قد تم إسقاط "21 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و14 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و7 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة فورونيج ومسيّرتين اثنتين فوق كل من مقاطعات أوريول وريازان وتولا".كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق منطقة موسكو، وكذلك الأمر فوق إقليم كراسنودار، ومقاطعتي ليبيتسك، ونيجني نوفغورود، إلى جانب إسقاط مسيّرة واحدة فوق البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"

