قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 11 ديسمبر، رصد منظومات الدفاع الجوي ودمرت 287 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 11 ديسمبر، رصد منظومات الدفاع الجوي ودمرت 287 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".
إضافة لذلك، تم إسقاط 27 مسيرة فوق مقاطعة تولا، و19 فوق مقاطعة نوفغورود، و11 فوق مقاطعة ياروسلافل، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، و6 فوق مقاطعة سمولينسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، ومثلها فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق مقاطعة ريازان.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.