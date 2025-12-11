https://sarabic.ae/20251211/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-287-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا-فوق-مناطق-عدة--وزارة-الدفاع-1108036879.html

قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد. 11.12.2025

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 11 ديسمبر، رصد منظومات الدفاع الجوي ودمرت 287 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف أفراد وعتاد قوات كييف قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع

