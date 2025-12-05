https://sarabic.ae/20251205/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-هجوميتين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-سومي-1107827502.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر من القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير الجيش الروسي لمجموعتين قتاليتين، تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف بلدة يوناكوفكا في مقاطعة... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T04:27+0000
2025-12-05T04:27+0000
2025-12-05T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأضاف المصدر: "قام العدو بمحاولتين للتقدم نحو يوناكوفكا، ومن خلال تبادل إطلاق نار شامل، تم تدمير المجموعتين القتاليتين التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل على مشارف البلدة".وتتواصل نجاحات القوات الروسية على جبهة سومي، ففي 2 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت قوات الأمن الروسية أن غارة جوية دقيقة نفّذتها القوات الروسية في مقاطعة سومي أسفرت عن مقتل مجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن اللواء الآلي المنفصل رقم 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومة بانتسير "إس إم دي- إي"
https://sarabic.ae/20251205/طائرة-مسيرة-روسية-تقود-مدنيين-للنجاة-من-نيران-القوات-الأوكرانية-في-كراسنوارميسك-1107827293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي
04:27 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 05.12.2025)
أفاد مصدر من القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير الجيش الروسي لمجموعتين قتاليتين، تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر: "قام العدو بمحاولتين للتقدم نحو يوناكوفكا، ومن خلال تبادل إطلاق نار شامل، تم تدمير المجموعتين القتاليتين التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل على مشارف البلدة".
وتتواصل نجاحات القوات الروسية على جبهة سومي، ففي 2 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت قوات الأمن الروسية أن غارة جوية دقيقة نفّذتها القوات الروسية في مقاطعة سومي أسفرت عن مقتل مجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم تشيكيون وبولنديون ضمن اللواء الآلي المنفصل رقم 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الشمال" تواصل تقدّمها داخل منطقة سومي بدعم من سلاح الجو والمدفعية، إضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.