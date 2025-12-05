https://sarabic.ae/20251205/طائرة-مسيرة-روسية-تقود-مدنيين-للنجاة-من-نيران-القوات-الأوكرانية-في-كراسنوارميسك-1107827293.html
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
أرشدت طائرة مسيرة روسية المدنيين في مدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، الفارين من مناطق القتال، حسبما روَت شاهدة عيان للسفير الروسي المكلف بوزارة...
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
03:46 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 05.12.2025)
أرشدت طائرة مسيرة روسية المدنيين في مدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، الفارين من مناطق القتال، حسبما روَت شاهدة عيان للسفير الروسي المكلف بوزارة الخارجية للتحقيق في جرائم النظام الأوكراني، روديون ميروشنيك، الذي زوّد وكالة "سبوتنيك" بفيديو للمقابلة وتصوير الطائرة المسيرة.
وذكرت المرأة، وهي مواطنة من كراسنوارميسك كانت تغادر المدينة الخطرة ضمن مجموعة مكونة من 7 أشخاص، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت اللاجئين بالقذائف الهاون والأسلحة الآلية، كما هاجمتهم بالطائرات المسيرة، مضسفة: "في النهاية، ظهرت فوق المجموعة طائرة روسية مسيرة ساعدتنا على إيجاد الطريق".
وقالت المرأة لميروشنيك: "لقد ظلت تحلق فوقنا لمدة 40 دقيقة، في البداية ظننا أنها أوكرانية وستهاجمنا، لكن لاحقاً أدركنا أنها تشير لنا بالإيماءة لنذهب خلفها. وإذا كانت أوكرانية ستضربنا، وإذا روسية فستقودنا. وهكذا تابعناها".
وبعد ذلك، تمكن اللاجئون من الوصول إلى القوات الروسية. وقد زوّد السفير وكالة "سبوتنيك" أيضاً بفيديو من الطائرة المسيرة الروسية يؤكد رواية المواطنة، حيث تظهر لقطات الدخان الناتج عن انفجار قذائف وسقوط ضحايا من المدنيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد زار مساء 30 نوفمبر إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد
، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في منطقة خاركيف، وشكر التشكيل العسكري "المركز" على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
.
ووفقاً لميروشنيك، ستبدأ قريباً الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع الروسية ونيابة التحقيق الفيدرالية بتوثيق آثار الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في كراسنوارميسك وفولتشانسكا بمجرد تحسن الأوضاع.