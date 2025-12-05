طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك

03:46 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 05.12.2025)
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أرشدت طائرة مسيرة روسية المدنيين في مدينة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، الفارين من مناطق القتال، حسبما روَت شاهدة عيان للسفير الروسي المكلف بوزارة الخارجية للتحقيق في جرائم النظام الأوكراني، روديون ميروشنيك، الذي زوّد وكالة "سبوتنيك" بفيديو للمقابلة وتصوير الطائرة المسيرة.
وذكرت المرأة، وهي مواطنة من كراسنوارميسك كانت تغادر المدينة الخطرة ضمن مجموعة مكونة من 7 أشخاص، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت اللاجئين بالقذائف الهاون والأسلحة الآلية، كما هاجمتهم بالطائرات المسيرة، مضسفة: "في النهاية، ظهرت فوق المجموعة طائرة روسية مسيرة ساعدتنا على إيجاد الطريق".
وقالت المرأة لميروشنيك: "لقد ظلت تحلق فوقنا لمدة 40 دقيقة، في البداية ظننا أنها أوكرانية وستهاجمنا، لكن لاحقاً أدركنا أنها تشير لنا بالإيماءة لنذهب خلفها. وإذا كانت أوكرانية ستضربنا، وإذا روسية فستقودنا. وهكذا تابعناها".
وبعد ذلك، تمكن اللاجئون من الوصول إلى القوات الروسية. وقد زوّد السفير وكالة "سبوتنيك" أيضاً بفيديو من الطائرة المسيرة الروسية يؤكد رواية المواطنة، حيث تظهر لقطات الدخان الناتج عن انفجار قذائف وسقوط ضحايا من المدنيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار مساء 30 نوفمبر إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في منطقة خاركيف، وشكر التشكيل العسكري "المركز" على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة
1 ديسمبر, 19:18 GMT
ووفقاً لميروشنيك، ستبدأ قريباً الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع الروسية ونيابة التحقيق الفيدرالية بتوثيق آثار الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في كراسنوارميسك وفولتشانسكا بمجرد تحسن الأوضاع.
