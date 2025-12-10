عربي
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استهداف قواتها، لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة التي تستخدمها قوات نظام كييف.
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استهداف قواتها، لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة التي تستخدمها قوات نظام كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه: "نفذت القوات الجوية، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، هجمات على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق الوقود والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.
وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، 102 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف".
