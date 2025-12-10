https://sarabic.ae/20251210/القوات-الروسية-تستهدف-مؤسسات-الطاقة-الصناعية-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1108012296.html
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:30 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 10.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استهداف قواتها، لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق مجمع الوقود والطاقة التي تستخدمها قوات نظام كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه: "نفذت القوات الجوية، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، هجمات على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق الوقود والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.
وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، 102 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف".