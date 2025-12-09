https://sarabic.ae/20251209/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوستابووسكي-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1107969728.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، استطاعت هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وخسر العدو أكثر من 210 عسكريين".وبين البيان أن "وحدات تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، استهدفت أفراد ومعدات تابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، وذلك في محيط كوبيانسك-أوزلوفايا، وغلوشكوفكا، وكوفشاروفكا، وبودولي بمقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى استهداف دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قوات مجموعة "المركز" تحسّن مواقعها وتواصل القضاء على تشكيلات قوات كييف المحاصرة في دميتروف وتكبدها خسائر أكثر من 445 عسكريا".وذكر البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشمال"، استهدفت تشكيلات من ألوية هجومية آلية، وألوية مشاة، وألوية هجومية محمولة جوا، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، ووحدة حدودية من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريزيفكا، وأندريفكا، وفاراتشينو، وإسكريسكوفشينا، وإيفولجانسكوي في مقاطعة سومي".وأشارت الوزارة عبر بيانها إلى أن "خسائر العدو بلغت 235 عسكريا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، و6 قطع مدفعية ميدانية، و5 مستودعات ذخيرة ومعدات".وذكرت الوزارة أن "القوات الروسية الجوفضائية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكاملالجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع

