أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
الأخبار
09:34 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 09.12.2025)
العمل القتالي لأفراد اللواء 123 للبنادق الآلية التابع لقوات مجموعة "الجنوب"
العمل القتالي لأفراد اللواء 123 للبنادق الآلية التابع لقوات مجموعة الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، استطاعت هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وخسر العدو أكثر من 210 عسكريين".

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة، و13 طائرة من طراز هيمارس، و280 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة".

فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية
05:51 GMT

وتابع البيان: "تواصل وحدات من مجموعة قوات "الغرب" القضاء على تشكيلات قوات كييف المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر "أوسكول" وكبدتها خسائر وصلت إلى 220 عسكريا ودبابة".

وبين البيان أن "وحدات تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، استهدفت أفراد ومعدات تابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، وذلك في محيط كوبيانسك-أوزلوفايا، وغلوشكوفكا، وكوفشاروفكا، وبودولي بمقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى استهداف دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك 135 جنديا".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قوات مجموعة "المركز" تحسّن مواقعها وتواصل القضاء على تشكيلات قوات كييف المحاصرة في دميتروف وتكبدها خسائر أكثر من 445 عسكريا".
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
04:29 GMT

وأكدت وزارة الدفاع عبر بيانها، أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في تشكيلات خمسة ألوية آلية، ولواء جبلي، ولواء متنقل جوا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواء دفاع إقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني، في مناطق بلدات فولني، وفوديانسكوي، وبيليتسكوي، ورودينسكوي، وتورسكوي، وغريشينو، وسيرهيفكا، ونوفوكريفوروغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وذكر البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشمال"، استهدفت تشكيلات من ألوية هجومية آلية، وألوية مشاة، وألوية هجومية محمولة جوا، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، ووحدة حدودية من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريزيفكا، وأندريفكا، وفاراتشينو، وإسكريسكوفشينا، وإيفولجانسكوي في مقاطعة سومي".

ووفقا للبيان: "استهدفت القوات الروسية، في مقاطعة خاركوف، وحدات من ثلاثة ألوية آلية، وألوية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات فيتيرينارنوي، وستاريتسا، وفيلتشا".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية قرب كوبيانسك- وزارة الدفاع
أمس, 06:12 GMT
وأشارت الوزارة عبر بيانها إلى أن "خسائر العدو بلغت 235 عسكريا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، و6 قطع مدفعية ميدانية، و5 مستودعات ذخيرة ومعدات".

وأضافت الوزارة أن "وحدات مجموعة قوات "دنيبر"، استهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات نوفواندريفكا، لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".

نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 05:10 GMT

وبحسب بيان الوزارة، فإن "خسائر العدو بلغت نحو 40 عسكريًا و 13 سيارة".

وذكرت الوزارة أن "القوات الروسية الجوفضائية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"".

وأوضحت الوزارة عبر بيانها: "إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت النقل والوقود والبنية التحتية ومرافق تجميع وتخزين للطائرات المسيرة البعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة".

جنود أوكرانيون يحملون جثة شخص متوفى. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
القوات الروسية تحيد مرتزقة أجانب خلال عملية جوية في سومي
2 ديسمبر, 05:28 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكامل
الجيش الروسي يحيد 15 مسلحا أوكرانيا بالقرب من كونستانتينوفكا - وزارة الدفاع
