عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية
وجاء في البيان: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية – النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للاتحادات والوحدات العسكرية للجيش المشترك التابع لمجموعة القوات 'المركز' العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية

05:51 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 05:52 GMT 09.12.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolsky
فاليري غيراسيموف
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للقوات التابعة لمجموعة القوات "المركز" العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وفقًا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية – النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للاتحادات والوحدات العسكرية للجيش المشترك التابع لمجموعة القوات 'المركز' العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
