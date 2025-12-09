https://sarabic.ae/20251209/غيراسيموف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-المركز---الدفاع-الروسية-1107960596.html
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للقوات التابعة لمجموعة القوات "المركز" العاملة في... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T05:51+0000
2025-12-09T05:51+0000
2025-12-09T05:52+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101807/04/1018070479_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_9e61709b94a532655da708505a830e08.jpg
وجاء في البيان: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية – النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للاتحادات والوحدات العسكرية للجيش المشترك التابع لمجموعة القوات 'المركز' العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101807/04/1018070479_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_cafea2b3ba911e9683c9f70a8844d203.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
غيراسيموف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" - الدفاع الروسية
05:51 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 05:52 GMT 09.12.2025)
قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للقوات التابعة لمجموعة القوات "المركز" العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وفقًا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية – النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية للاتحادات والوحدات العسكرية للجيش المشترك التابع لمجموعة القوات 'المركز' العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.