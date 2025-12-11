عربي
بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية
الخارجية الروسية: فلاديمير زيلينسكي يتوق للبقاء في السلطة لكن لا توجد أي فرص له
الخارجية الروسية: فلاديمير زيلينسكي يتوق للبقاء في السلطة لكن لا توجد أي فرص له
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل...
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
https://sarabic.ae/20251209/الخارجية-الروسية-ليس-هناك-شيء-سيئ-في-التجارة-لكن-زيلينسكي-منخرط-في-متاجرة-دموية-1107991837.html
https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يحذر-الرئيس-الكولومبي-من-مغبة-عدم-اتخاذ-إجراءات-بشأن-المخدرات-وإلا-سيواجه-مشاكل-كبيرة-1108034790.html
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "زيلينسكي لن يتمكن من الفوز بالانتخابات إلا بتطبيق "سيناريو مولدوفا" الذي أثبته الغرب".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: ليس هناك شيء سيئ في التجارة لكن زيلينسكي منخرط في "متاجرة دموية"
9 ديسمبر, 16:40 GMT

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".

وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".

ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
أمس, 22:33 GMT

وبيّن ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".

وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".
لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
