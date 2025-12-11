https://sarabic.ae/20251211/الخارجية-الروسية-فلاديمير-زيلينسكي-يتوق-للبقاء-في-السلطة-لكن-لا-توجد-أي-فرص-له-1108056548.html

الخارجية الروسية: فلاديمير زيلينسكي يتوق للبقاء في السلطة لكن لا توجد أي فرص له

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل... 11.12.2025

وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين

