ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قائلاً إنه قد يواجه "مشكلات كبيرة" إذا لم يتخذ خطوات جدّية لوقف إنتاج المخدرات في بلاده.
ترامب
كولومبيا
أخبار كولومبيا
العالم
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، "سيتعرض بيترو لمشكلات كبيرة إذا لم يستوعب الأمر. كولومبيا تنتج الكثير من المخدرات. لديهم مصانع كوكايين تصنع الكوكايين وتبيعه مباشرة إلى الولايات المتحدة. لذلك عليه أن يتصرف بحكمة، وإلا سيكون التالي… وآمل أنه يسمعني".وفي مقابلة مع موقعPolitico مطلع الأسبوع، لم يستبعد ترامب إمكانية تنفيذ ضربات ضد مشتبه بهم في شبكات تهريب المخدرات في كل من كولومبيا والمكسيك.وخلال الأشهر الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة ضربات مباشرة استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، موجّهة أصابع الاتهام خصوصاً إلى فنزويلا بإرسال المخدرات إلى أمريكا.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، إن الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة مباشرة ضد قوارب تهريب مشتبه بها في نصف الكرة الغربي، أسفرت عن مقتل 82 شخصاً.
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قائلاً إنه قد يواجه “مشكلات كبيرة” إذا لم يتخذ خطوات جدّية لوقف إنتاج المخدرات في بلاده.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، "سيتعرض بيترو لمشكلات كبيرة إذا لم يستوعب الأمر. كولومبيا تنتج الكثير من المخدرات. لديهم مصانع كوكايين تصنع الكوكايين وتبيعه مباشرة إلى الولايات المتحدة. لذلك عليه أن يتصرف بحكمة، وإلا سيكون التالي… وآمل أنه يسمعني".

وأشار ترامب إلى أنه لم يفكر بعد في التواصل مع بيترو، معترفاً بأنه "لا يفكر فيه كثيراً".

وفي مقابلة مع موقعPolitico مطلع الأسبوع، لم يستبعد ترامب إمكانية تنفيذ ضربات ضد مشتبه بهم في شبكات تهريب المخدرات في كل من كولومبيا والمكسيك.
وخلال الأشهر الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة ضربات مباشرة استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، موجّهة أصابع الاتهام خصوصاً إلى فنزويلا بإرسال المخدرات إلى أمريكا.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، إن الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة مباشرة ضد قوارب تهريب مشتبه بها في نصف الكرة الغربي، أسفرت عن مقتل 82 شخصاً.
