ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قائلاً إنه قد يواجه "مشكلات كبيرة" إذا لم يتخذ خطوات جدّية لوقف إنتاج المخدرات في بلاده.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، "سيتعرض بيترو لمشكلات كبيرة إذا لم يستوعب الأمر. كولومبيا تنتج الكثير من المخدرات. لديهم مصانع كوكايين تصنع الكوكايين وتبيعه مباشرة إلى الولايات المتحدة. لذلك عليه أن يتصرف بحكمة، وإلا سيكون التالي… وآمل أنه يسمعني".وفي مقابلة مع موقعPolitico مطلع الأسبوع، لم يستبعد ترامب إمكانية تنفيذ ضربات ضد مشتبه بهم في شبكات تهريب المخدرات في كل من كولومبيا والمكسيك.وخلال الأشهر الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة ضربات مباشرة استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، موجّهة أصابع الاتهام خصوصاً إلى فنزويلا بإرسال المخدرات إلى أمريكا.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، إن الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة مباشرة ضد قوارب تهريب مشتبه بها في نصف الكرة الغربي، أسفرت عن مقتل 82 شخصاً.
ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قائلاً إنه قد يواجه “مشكلات كبيرة” إذا لم يتخذ خطوات جدّية لوقف إنتاج المخدرات في بلاده.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، "سيتعرض بيترو لمشكلات كبيرة إذا لم يستوعب الأمر. كولومبيا تنتج الكثير من المخدرات. لديهم مصانع كوكايين تصنع الكوكايين وتبيعه مباشرة إلى الولايات المتحدة. لذلك عليه أن يتصرف بحكمة، وإلا سيكون التالي… وآمل أنه يسمعني".
وأشار ترامب إلى أنه لم يفكر بعد في التواصل مع بيترو، معترفاً بأنه "لا يفكر فيه كثيراً".
وفي مقابلة مع موقعPolitico مطلع الأسبوع، لم يستبعد ترامب إمكانية تنفيذ ضربات ضد مشتبه بهم في شبكات تهريب المخدرات في كل من كولومبيا والمكسيك.
وخلال الأشهر الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة ضربات مباشرة استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، موجّهة أصابع الاتهام خصوصاً إلى فنزويلا بإرسال المخدرات إلى أمريكا.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، إن الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة مباشرة ضد قوارب تهريب مشتبه بها في نصف الكرة الغربي، أسفرت عن مقتل 82 شخصاً.