عربي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، قولها إن "الولايات المتحدة تعتقد أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي كجزء من تسوية سلمية أمر لا مفر منه".
2025-12-11T07:35+0000
2025-12-11T07:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
وجاء في التقرير الذي أعدته صحيفة "فايننشال تايمز": "يمارس مسؤولون في إدارة ترامب، ولا سيما ويتكوف، ضغوطًا على المفاوضين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة، للموافقة على تبادل إقليمي، يعتبرونه جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية، بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع في أوكرانيا.ألمانيا تعتزم سحب منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي من مطار جيشوف البولنديمستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
https://sarabic.ae/20251210/إعلام-ترامب-يناقش-خطة-السلام-في-أوكرانيا-مع-القادة-الأوروبيين-1108033580.html
https://sarabic.ae/20251211/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-287-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا-فوق-مناطق-عدة--وزارة-الدفاع-1108036879.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني

07:35 GMT 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، قولها إن "الولايات المتحدة تعتقد أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي كجزء من تسوية سلمية أمر لا مفر منه".
وجاء في التقرير الذي أعدته صحيفة "فايننشال تايمز": "يمارس مسؤولون في إدارة ترامب، ولا سيما ويتكوف، ضغوطًا على المفاوضين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة، للموافقة على تبادل إقليمي، يعتبرونه جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من كييف، لم يتم الكشف عن هويتهم، قالوا للصحيفة: "إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "مهووس" بفكرة إمكانية تحقيق سلام عادل وتجنب صراع أطول وأكثر تدميرًا إذا تخلت أوكرانيا عما تبقى من إقليم الدونباس".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
أمس, 20:13 GMT

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية، بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".

وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".

قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة- وزارة الدفاع
05:39 GMT

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".

وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع في أوكرانيا.
ألمانيا تعتزم سحب منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي من مطار جيشوف البولندي
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
