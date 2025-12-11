https://sarabic.ae/20251211/إعلام-واشنطن-تريد-من-كييف-الموافقة-على-تبادل-الأراضي-كجزء-من-تسوية-الصراع-الأوكراني-1108037579.html
إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر، قولها إن "الولايات المتحدة تعتقد أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي كجزء من تسوية سلمية أمر لا مفر منه".
وجاء في التقرير الذي أعدته صحيفة "فايننشال تايمز": "يمارس مسؤولون في إدارة ترامب، ولا سيما ويتكوف، ضغوطًا على المفاوضين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة، للموافقة على تبادل إقليمي، يعتبرونه جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام".وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من كييف، لم يتم الكشف عن هويتهم، قالوا للصحيفة: "إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "مهووس" بفكرة إمكانية تحقيق سلام عادل وتجنب صراع أطول وأكثر تدميرًا إذا تخلت أوكرانيا عما تبقى من إقليم الدونباس".
، يعتبرونه جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام".
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من كييف، لم يتم الكشف عن هويتهم، قالوا للصحيفة: "إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "مهووس" بفكرة إمكانية تحقيق سلام عادل وتجنب صراع أطول وأكثر تدميرًا إذا تخلت أوكرانيا عما تبقى من إقليم الدونباس".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية، بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".
وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع في أوكرانيا.