ألمانيا تسحب منظومات باتريوت للدفاع الجوي من مطار جيشوف البولندي

أفادت قناة "إن تي في" الألمانية، نقلاً عن القوات الجوية الألمانية، أن ألمانيا ستسحب قريباً منظومات باتريوت للدفاع الجوي ونحو 200 جندي من الجيش الألماني... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف التقرير أنه أمس الأربعاء، وبعد نحو عام من الانتشار، نُقلت مهمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو إلى القوات المسلحة الهولندية كما هو مخطط لها.وذكر التقرير، الصادر أمس الأربعاء، أن المهمة الأساسية للوحدة الألمانية كانت حماية مركز النقل في جيشوف.وأضاف أن برلين نشرت هناك وحدتين من منظومات باتريوت، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات مأهولة وغير مأهولة.

