ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك". 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع بأوكرانيا.وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".وبيّن ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".وتابع ترامب: "روسيا تتمتع بالتفوق في الصراع بأوكرانيا، روسيا لها اليد العليا... ولطالما كانت كذلك. إنها أكبر بكثير. إنها أقوى بكثير في هذا الصدد".

