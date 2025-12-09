https://sarabic.ae/20251209/ترامب-حان-الوقت-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-أوكرانيا-1107972787.html
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
09.12.2025, سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
2025
الأخبار
ar_EG
11:28 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.12.2025)
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية
،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".
وأشارالرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة توقفت عن تقديم أموال لأوكرانيا بعد أن منح جو بايدن، كييف 350 مليار دولار بحماقة بالغة".
وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع بأوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".
وأشار ترامب إلى أن "أوروبا تتغير، وإذا استمرت على هذا المنوال، فلن تعود العديد من الدول الأوروبية قادرة على البقاء"، مضيفًا: "حسنًا، أوروبا مختلفة وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن أوروبا في رأيي، العديد من تلك البلدان، لن تكون دولًا قابلة للحياة بعد الآن".
وبيّن ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)
"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار
في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".
وأردف ترامب: "حلف الناتو يُناديني أبي. لقد رفعتُ الإنفاق من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يكونوا يدفعون من قبل، لكنهم يدفعون الآن. يدفعون لأنه عندما نُرسل شيئًا، يدفع الناتو ثمنه، وكما أفهم، يُعطيه لأوكرانيا. لكن أوروبا تنهار".
وتابع ترامب: "روسيا تتمتع بالتفوق في الصراع بأوكرانيا، روسيا لها اليد العليا... ولطالما كانت كذلك. إنها أكبر بكثير. إنها أقوى بكثير في هذا الصدد".