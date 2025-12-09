عربي
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/ترامب-حان-الوقت-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-أوكرانيا-1107972787.html
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك". 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T11:28+0000
2025-12-09T12:07+0000
ترامب
روسيا
واشنطن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع بأوكرانيا.وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".وبيّن ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".وتابع ترامب: "روسيا تتمتع بالتفوق في الصراع بأوكرانيا، روسيا لها اليد العليا... ولطالما كانت كذلك. إنها أكبر بكثير. إنها أقوى بكثير في هذا الصدد".
https://sarabic.ae/20251208/ترامب-يعرب-عن-خيبة-أمله-لأن-زيلينسكي-لم-يطلع-على-مقترحه-للسلام-1107925002.html
https://sarabic.ae/20251209/الكرملين-الاتصالات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمرة-وننتظر-نتائج-المناقشات-الأمريكية-الأوكرانية-1107971719.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, واشنطن, العالم
ترامب, روسيا, واشنطن, العالم

ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

11:28 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.12.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".

وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".

وأشارالرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة توقفت عن تقديم أموال لأوكرانيا بعد أن منح جو بايدن، كييف 350 مليار دولار بحماقة بالغة".

وأعرب ترامب عن أسفه إزاء سقوط العديد من الضحايا في الصراع بأوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام
أمس, 07:56 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".

وأشار ترامب إلى أن "أوروبا تتغير، وإذا استمرت على هذا المنوال، فلن تعود العديد من الدول الأوروبية قادرة على البقاء"، مضيفًا: "حسنًا، أوروبا مختلفة وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن أوروبا في رأيي، العديد من تلك البلدان، لن تكون دولًا قابلة للحياة بعد الآن".

وبيّن ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
الكرملين: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية
11:12 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

وأردف ترامب: "حلف الناتو يُناديني أبي. لقد رفعتُ الإنفاق من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يكونوا يدفعون من قبل، لكنهم يدفعون الآن. يدفعون لأنه عندما نُرسل شيئًا، يدفع الناتو ثمنه، وكما أفهم، يُعطيه لأوكرانيا. لكن أوروبا تنهار".

وتابع ترامب: "روسيا تتمتع بالتفوق في الصراع بأوكرانيا، روسيا لها اليد العليا... ولطالما كانت كذلك. إنها أكبر بكثير. إنها أقوى بكثير في هذا الصدد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала