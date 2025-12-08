https://sarabic.ae/20251208/ترامب-يعرب-عن-خيبة-أمله-لأن-زيلينسكي-لم-يطلع-على-مقترحه-للسلام-1107925002.html
ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن خيبة أمله، لأن فلاديمير زيلينسكي، لم يقرأ المقترح الأمريكي لحل النزاع الأوكراني، وفق تعبيره. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T07:56+0000
2025-12-08T07:56+0000
2025-12-08T07:56+0000
وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".وأضاف ترامب: "روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة، لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يوما ما".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاعنجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"
وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".
وذكر ترامب بأن "روسيا وكذلك الشعب الأوكراني، يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف فلاديمير زيلينسكي، غير واضح".
وأضاف ترامب: "روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة، لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق
. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يوما ما".
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية
" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.
وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.