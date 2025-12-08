https://sarabic.ae/20251208/ترامب-يعرب-عن-خيبة-أمله-لأن-زيلينسكي-لم-يطلع-على-مقترحه-للسلام-1107925002.html

ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن خيبة أمله، لأن فلاديمير زيلينسكي، لم يقرأ المقترح الأمريكي لحل النزاع الأوكراني، وفق تعبيره. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".وأضاف ترامب: "روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة، لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يوما ما".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاعنجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"

