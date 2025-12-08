https://sarabic.ae/20251208/ترامب-روسيا-والشعب-الأوكراني-يؤيدون-الخطة-الأمريكية-لتسوية-النزاع-1107919823.html
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون الخطة الأمريكية لتسوية النزاع
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون الخطة الأمريكية لتسوية النزاع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وكذلك الشعب الأوكراني يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف الرئيس... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T01:34+0000
2025-12-08T01:34+0000
2025-12-08T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ترامب
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg
وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في مركز جون إف. كينيدي للفنون المسرحية بواشنطن:وفي ذات السياق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا.وقال للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع: "نتحدث مع الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".ولم يحدد الرئيس الأمريكي أي "قادة أوكرانيين" آخرين يجري الاتصال بهم.الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
https://sarabic.ae/20251208/ترامب-الولايات-المتحدة-تتفاوض-مع-القادة-الأوكرانيين-بمن-فيهم-زيلينسكي-1107919676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_42545eff6bb874008e3e52d6c5011bc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
روسيا, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون الخطة الأمريكية لتسوية النزاع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وكذلك الشعب الأوكراني يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غير واضح.
وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في مركز جون إف. كينيدي للفنون المسرحية بواشنطن:
"روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة. لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يومًا ما."
وفي ذات السياق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع: "نتحدث مع الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".
ولم يحدد الرئيس الأمريكي أي "قادة أوكرانيين" آخرين يجري الاتصال بهم.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.