ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين" بمن فيهم زيلينسكي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترام، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
00:20 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 01:30 GMT 08.12.2025)
وقال للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع
: "نتحدث مع الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".
ولم يحدد الرئيس الأمريكي أي "قادة أوكرانيين" آخرين يجري الاتصال بهم.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.