Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251208/ترامب-الولايات-المتحدة-تتفاوض-مع-القادة-الأوكرانيين-بمن-فيهم-زيلينسكي-1107919676.html
ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين" بمن فيهم زيلينسكي
ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين" بمن فيهم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترام، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا.
2025-12-08T00:20+0000
2025-12-08T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقال للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع: "نتحدث مع الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".ولم يحدد الرئيس الأمريكي أي "قادة أوكرانيين" آخرين يجري الاتصال بهم.الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-الأمريكية-محادثات-بناءة-بين-الوفدين-الأمريكي-والأوكراني-بشأن-مسار-السلام-1107868529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين" بمن فيهم زيلينسكي

00:20 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 01:30 GMT 08.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترام، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع: "نتحدث مع الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".
ولم يحدد الرئيس الأمريكي أي "قادة أوكرانيين" آخرين يجري الاتصال بهم.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
6 ديسمبر, 00:02 GMT
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
