الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T00:02+0000
2025-12-06T00:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي للسلام ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عُميروف، ورئيس الأركان العامة الجنرال أندريه هْناتوف، حيث ناقش الطرفان سبل التقدم نحو مسار موثوق لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.وذكر البيان، أن "المشاركين (في الاجتماع) ناقشو نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين الأمريكي والروسي وخطوات إنهاء الحرب".وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام

00:02 GMT 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي للسلام ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عُميروف، ورئيس الأركان العامة الجنرال أندريه هْناتوف، حيث ناقش الطرفان سبل التقدم نحو مسار موثوق لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.
كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.
وذكر البيان، أن "المشاركين (في الاجتماع) ناقشو نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين الأمريكي والروسي وخطوات إنهاء الحرب".
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فانس: عدم التوصل إلى صفقة بشأن أوكرانيا "مصدر خيبة أمل" للبيت الأبيض
أمس, 01:36 GMT
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
