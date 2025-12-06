https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-الأمريكية-محادثات-بناءة-بين-الوفدين-الأمريكي-والأوكراني-بشأن-مسار-السلام-1107868529.html
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على
وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي للسلام ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عُميروف، ورئيس الأركان العامة الجنرال أندريه هْناتوف، حيث ناقش الطرفان سبل التقدم نحو مسار موثوق لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.وذكر البيان، أن "المشاركين (في الاجتماع) ناقشو نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين الأمريكي والروسي وخطوات إنهاء الحرب".وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا عقدا خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي للسلام ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عُميروف، ورئيس الأركان العامة الجنرال أندريه هْناتوف، حيث ناقش الطرفان سبل التقدم نحو مسار موثوق
لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.
كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.
وذكر البيان، أن "المشاركين (في الاجتماع) ناقشو نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين الأمريكي والروسي وخطوات إنهاء الحرب".
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.