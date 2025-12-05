عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
فانس: عدم التوصل إلى صفقة بشأن أوكرانيا "مصدر خيبة أمل" للبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الخميس، بأن البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى صفقة لحل الأزمة الأوكرانية. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
01:36 GMT 05.12.2025
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الخميس، بأن البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى صفقة لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال فانس في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية رداً على سؤال حول أكثر الأمور إحباطاً له في منصبه كنائب للرئيس: "الوضع بين روسيا وأوكرانيا أصبح مصدر خيبة أمل مستمرة، أعتقد، للبيت الأبيض بأكمله".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: في النهاية سننجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني
00:35 GMT
وأضاف: "لقد كنا نظن بالفعل – وسمعتم الرئيس (دونالد ترامب) يتحدث عن هذا مليون مرة – أن تسوية هذه الحرب ستكون أسهل ما يمكن".
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه يتوقع تطورات إيجابية بشأن تسوية الصراع الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة، قائلاً: "أعتقد أن هناك أملاً – وآمل أن تكون هناك أخبار جيدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حول هذا الموضوع".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين الثلاثاء الماضي، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
