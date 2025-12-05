https://sarabic.ae/20251205/ترامب-في-النهاية-سننجح-في-التوصل-إلى-حل-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1107825737.html

ترامب: في النهاية سننجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستنجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع في أوكرانيا في النهاية، مؤكداً أن واشنطن تعمل بجد... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال مراسم إضاءة شجرة عيد الميلاد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "علينا أن نوقف هذا. نحن نعمل على ذلك بجد شديد".وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصراع في أوكرانيا سيتم حله في النهاية، مشيراً إلى أن هناك خطوات قد أُنجزت بالفعل.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.

