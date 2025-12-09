عربي
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
الكرملين: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية
الكرملين: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T11:12+0000
2025-12-09T11:12+0000
وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".وقال بيسكوف، معلقًا على تصريح المستشار الألماني فريدرش ميرتس: "فيما يتعلق بالتحضيرات لهجوم على الناتو، فهذا محض هراء. أحثّ الجميع مجددًا على عدم الإصغاء إلا إلى المصدر الرسمي - رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، ورئيس الأركان العامة الأوكراني أندريه هناتوف، حيث ناقش الطرفان "سبل التقدم نحو مسار موثوق" لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني، نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
الكرملين: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية

11:12 GMT 09.12.2025
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل.
وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".

وفي سياق آخر، وصف بيسكوف، التصريحات حول "تحضير" روسيا للهجوم على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنه "محض هراء".

وقال بيسكوف، معلقًا على تصريح المستشار الألماني فريدرش ميرتس: "فيما يتعلق بالتحضيرات لهجوم على الناتو، فهذا محض هراء. أحثّ الجميع مجددًا على عدم الإصغاء إلا إلى المصدر الرسمي - رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدا جولة جديدة من المحادثات، التي وُصفت بأنها "بنّاءة"، وتركزت على دفع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وبحسب البيان، شارك في الاجتماعات كل من المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، ورئيس الأركان العامة الأوكراني أندريه هناتوف، حيث ناقش الطرفان "سبل التقدم نحو مسار موثوق" لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية طويلة الأمد.
كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، تناولت خلال مباحثاتها مع الوفد الأوكراني، نتائج مفاوضاتها مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.

وذكر البيان أن "المشاركين (في الاجتماع) ناقشوا نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين الأمريكي والروسي، وخطوات إنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذه الوثيقة لا تناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
