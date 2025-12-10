عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251210/إعلام-ترامب-يناقش-خطة-السلام-في-أوكرانيا-مع-القادة-الأوروبيين-1108033580.html
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-مبعوثا-ترامب-يمهلان-زيلينسكي-أياما-لاتخاذ-قرار-بشأن-خطة-السلام-المقترحة-1107994187.html
إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين

20:13 GMT 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن "محادثات السلام" الجارية حول أوكرانيا.
وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بشأن أوكرانيا مع ترامب وعدد من نظرائه، اليوم الأربعاء. ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، نقلا عن قصر الإليزيه، شارك في الاتصال أيضا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
أمس, 18:23 GMT
وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
