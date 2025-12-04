https://sarabic.ae/20251204/بوتن-يكشف-تفاصيل-مهمة-حول-المحادثات-مع-ويتكوف-وسبب-استمرارها-لوقت-طويل--1107799626.html
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، حيث أكد أنه كان... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T06:55+0000
2025-12-04T06:55+0000
2025-12-04T07:33+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_d61e4bf99da62d26912a6b0f4e15c8b7.jpg
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "ما قدمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل؛ لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء". وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.وبيّن بوتين، أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا.وقال بوتين: ما قدمه لنا زملاؤنا الأمريكيون كان مبنيا ، بطريقة أو بأخرى، على اتفاقاتنا السابقة لهذا الاجتماع، مع الرئيس ترامب في ألاسكا.وأشار الرئيس الروسي، إلى أن إدارة ترامب قد تولت مهمة صعبة تتمثل في حل الوضع في أوكرانيا.ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-أكثر-من-90-من-التجارة-المتبادلة-بين-روسيا-والهند-تتم-بالعملات-الوطنية--عاجل-1107798684.html
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-روسيا-ستحرر-دونباس-ونوفوروسيا-بجميع-الأحول-سواء-بالوسائل-العسكرية-أو-بغير-ذلك--1107799736.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_246:0:2889:1982_1920x0_80_0_0_80d299f5e6244b5067efd15787e785cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل
06:55 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.12.2025)
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، حيث أكد أنه كان عليه أن يناقش كل نقطة تقريبا، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل الاجتماع يستغرق وقتا طويلا.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "ما قدمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل؛ لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء".
وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".
وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.
وقال بوتين، ردًا على سؤال حول لقاء ويتكوف وكوشنر: من السابق لأوانه الحديث عن هذا الآن؛ لا أعتقد أنه سيكون مثيرًا للاهتمام، ولكن هذا اللقاء كان ضروريًا.
وبيّن بوتين، أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا.
وقال بوتين: ما قدمه لنا زملاؤنا الأمريكيون كان مبنيا ، بطريقة أو بأخرى، على اتفاقاتنا السابقة لهذا الاجتماع، مع الرئيس ترامب في ألاسكا.
وأردف بوتين: (المسؤولون الأمريكيون) يُجريون حاليًا دبلوماسية مكوكية، تحدثوا مع مسؤولين أوكرانين ثم تحدثوا مع الأوروبيين، ثم جاؤوا إلينا، ثم عقدوا اجتماعًا آخر مع الأوكرانيين والأوروبيين.
وأشار الرئيس الروسي، إلى أن إدارة ترامب قد تولت مهمة صعبة تتمثل في حل الوضع في أوكرانيا.
وقال بوتين: هذه مهمة صعبة، ومهمة شاقة تولتها إدارة ترامب، إنها صعبة، أقول هذا دون أي سخرية.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.