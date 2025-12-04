https://sarabic.ae/20251204/بوتن-يكشف-تفاصيل-مهمة-حول-المحادثات-مع-ويتكوف-وسبب-استمرارها-لوقت-طويل--1107799626.html

بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، حيث أكد أنه كان... 04.12.2025

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "ما قدمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل؛ لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء". وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.وبيّن بوتين، أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا.وقال بوتين: ما قدمه لنا زملاؤنا الأمريكيون كان مبنيا ، بطريقة أو بأخرى، على اتفاقاتنا السابقة لهذا الاجتماع، مع الرئيس ترامب في ألاسكا.وأشار الرئيس الروسي، إلى أن إدارة ترامب قد تولت مهمة صعبة تتمثل في حل الوضع في أوكرانيا.ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى

