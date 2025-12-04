عربي
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل

06:55 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.12.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، حيث أكد أنه كان عليه أن يناقش كل نقطة تقريبا، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل الاجتماع يستغرق وقتا طويلا.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "ما قدمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل؛ لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء".
وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".
وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزار الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
06:07 GMT

وقال بوتين، ردًا على سؤال حول لقاء ويتكوف وكوشنر: من السابق لأوانه الحديث عن هذا الآن؛ لا أعتقد أنه سيكون مثيرًا للاهتمام، ولكن هذا اللقاء كان ضروريًا.

وبيّن بوتين، أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا.
وقال بوتين: ما قدمه لنا زملاؤنا الأمريكيون كان مبنيا ، بطريقة أو بأخرى، على اتفاقاتنا السابقة لهذا الاجتماع، مع الرئيس ترامب في ألاسكا.

وأردف بوتين: (المسؤولون الأمريكيون) يُجريون حاليًا دبلوماسية مكوكية، تحدثوا مع مسؤولين أوكرانين ثم تحدثوا مع الأوروبيين، ثم جاؤوا إلينا، ثم عقدوا اجتماعًا آخر مع الأوكرانيين والأوروبيين.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن إدارة ترامب قد تولت مهمة صعبة تتمثل في حل الوضع في أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
06:59 GMT

وقال بوتين: هذه مهمة صعبة، ومهمة شاقة تولتها إدارة ترامب، إنها صعبة، أقول هذا دون أي سخرية.

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى
