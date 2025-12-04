https://sarabic.ae/20251204/بوتين-أكثر-من-90-من-التجارة-المتبادلة-بين-روسيا-والهند-تتم-بالعملات-الوطنية--عاجل-1107798684.html

بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند، تتم بالعملات الوطنية للبلدين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

ووقال بوتين في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام هندية: "أكثر من 90% من تسوياتنا تتم بالعملات الوطنية".وصرح بوتين بوجود حلول، بما في ذلك تلك التي يقدمها البنك المركزي، تُمكّن روسيا والهند من معالجة القيود التجارية.كشف بوتين أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ فترة طويلة على عقد لقاء، موضحا أن "لديهما الكثير من الأمور لمناقشتها".ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.ويشمل برنامج الزيارة:ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين

