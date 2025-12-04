https://sarabic.ae/20251204/بوتين-أكثر-من-90-من-التجارة-المتبادلة-بين-روسيا-والهند-تتم-بالعملات-الوطنية--عاجل-1107798684.html
بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند، تتم بالعملات الوطنية للبلدين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T06:07+0000
2025-12-04T06:07+0000
2025-12-04T06:26+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107791338_0:0:1889:1063_1920x0_80_0_0_2c1c57534a3cf4900b63aff1bd30b5e5.jpg
ووقال بوتين في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام هندية: "أكثر من 90% من تسوياتنا تتم بالعملات الوطنية".وصرح بوتين بوجود حلول، بما في ذلك تلك التي يقدمها البنك المركزي، تُمكّن روسيا والهند من معالجة القيود التجارية.كشف بوتين أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ فترة طويلة على عقد لقاء، موضحا أن "لديهما الكثير من الأمور لمناقشتها".ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.ويشمل برنامج الزيارة:ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-تاريخ-العلاقات-بين-روسيا-والهند-فريد-1107798361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107791338_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_25acd5d8fc002ee623d38d109fc87fff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
06:07 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 04.12.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند، تتم بالعملات الوطنية للبلدين.
ووقال بوتين في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام هندية: "أكثر من 90% من تسوياتنا تتم بالعملات الوطنية".
وصرح بوتين بوجود حلول، بما في ذلك تلك التي يقدمها البنك المركزي، تُمكّن روسيا والهند من معالجة القيود التجارية.
وقال بوتين معلقًا على القيود التجارية بين موسكو ونيودلهي: هناك بعض الصعوبات، ولكن هناك حلول، يمكننا الانتقال إلى أنظمة المعلومات المالية الإلكترونية الحالية لبنك روسيا وزملائنا الهنود، ونحن نواصل تطبيق هذا العمل.
كشف بوتين أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ فترة طويلة على عقد لقاء، موضحا أن "لديهما الكثير من الأمور لمناقشتها".
وقال بوتين: اتفقنا منذ فترة طويلة على اللقاء في الهند؛ "لدينا الكثير لنتحدث عنه.
ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
اجتماعا غير رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يليه محادثات رسمية.
توقيع 10 اتفاقيات حكومية دولية وأكثر من 15 اتفاقية تجارية، المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الهندي.
الإدلاء بتصريحات إعلامية.
زيارة النصب التذكاري للمهاتما غاندي، من بين فعاليات أخرى.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف
، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.