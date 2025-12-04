https://sarabic.ae/20251204/وزير-الدفاع-الروسي-يصل-إلى-الهند-في-زيارة-عمل---الدفاع-الروسية-1107795958.html
وزير الدفاع الروسي يصل إلى الهند في زيارة عمل - الدفاع الروسية
وصل وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة عمل، حيث سيشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الحكومية الروسية-الهندية للتعاون العسكري والعسكري-التقني، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان للدفاع الروسية: "وصل وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أندريه بيلووسوف إلى جمهورية الهند في زيارة عمل. وسيشارك رئيس الوزارة الروسية للدفاع في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الحكومية الروسية-الهندية للتعاون العسكري والعسكري-التقني".
ووفقاً للوزارة، من المقرر خلال الاجتماعات تقييم نتائج العمل المشترك خلال الفترة الماضية وتحديد المجالات الواعدة لمواصلة التعاون، إضافة إلى مناقشة القضايا الراهنة للأمن الإقليمي والدولي.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوجّه اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة دولة تمتد يومين، يومي 4 و5 ديسمبر
، حيث سيعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الملحّة.
وتُعدّ هذه القمة الروسية–الهندية السنوية تقليدًا ثابتًا بين موسكو ونيودلهي، فيما سيكون هذا اللقاء الثالث والعشرين من نوعه.
وكان مودي قد شدد في اتصال سابق مع بوتين على أن "مليارًا وأربعمئة مليون هندي ينتظرون بفارغ الصبر" زيارة الرئيس الروسي، في إشارة إلى تطلع نيودلهي لتعزيز الشراكة مع موسكو.
وبحسب يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدولية، سيبدأ بوتين زيارته بلقاء غير رسمي ومغلق مع مودي مساء 4 ديسمبر، يُتوقع أن يكون من أهم محطات الزيارة.
وأكد أوشاكوف أن مثل هذه اللقاءات المباشرة "هي التي تُصنع فيها السياسة"، إذ تتيح للطرفين مناقشة الملفات الحساسة على المستويين الثنائي والدولي بعيدًا عن البروتوكول.
في اليوم التالي، يشارك بوتين ومودي في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي–الهندي، حيث ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الشراكات في مجالات متعددة. كما سيعقد بوتين اجتماعًا منفصلًا مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ويزور لاحقًا نصب المهاتما غاندي التذكاري.
ومن المتوقع أن تختتم الزيارة بإصدار بيان مشترك يتضمن خططًا واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والطاقة والاقتصاد والتمويل والنقل والتعليم والثقافة.
كما ستتم المصادقة على برنامج تطوير التعاون الاقتصادي الروسي–الهندي حتى عام 2030، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات والوثائق الثنائية الوزارية والتجارية.
وتؤكد موسكو ونيودلهي أن العلاقات بينهما تشهد حاليًا مرحلة صعود، مدعومة بعلاقات شخصية "دافئة وموثوقة" بين بوتين ومودي، وفق تعبير الكرملين.