التجارة والدفاع والطاقة... أبرز ملفات قمة بوتين ـ مودي المرتقبة في الهند

وأفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن زيارة الرئيس بوتين إلى الهند ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى، واللقاءات التجارية، والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة الآتي:ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.الاتفاقيات الاقتصادية في مرحلتها النهائيةصرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة التي عقدتها وكالة "سبوتنيك" حول التعاون الفني بين روسيا والهند، بأنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على وثائق "ناجحة للغاية".وتتطلع الهند إلى زيادة صادراتها إلى روسيا بشكل ملحوظ، حيث سيبلغ حجم التجارة الثنائية 68.7 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، حيث ستبلغ الصادرات الهندية 4.9 مليار دولار أمريكي، بينما ستتجاوز الواردات، التي يهيمن عليها النفط الروسي، 63 مليار دولار أمريكي، ورغم فرض الولايات المتحدة أخيرا تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على مشتريات الهند من النفط الروسي، تصر نيودلهي على أن قراراتها تستند إلى القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة.اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير الممراتتأمل الهند أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي طال انتظارها، آفاقا جديدة للمصدرين الذين يواجهون حاليا حواجز جمركية وغير جمركية، وقد حددت التقييمات التفصيلية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس، أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا - قطاعات رئيسية للنمو.كما ستبحث القمة توير ممرات الربط، بينها ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، وممر تشيناي–فلاديفوستوك البحري، والتعاون في طريق البحر الشمالي خاصة في مجالات بناء كاسحات الجليد وتدريب البحارة الهنود.التسويات المالية والعقوبات أقر الجانبان بالتحديات المستمرة في آلية تسوية الروبية الهندية-الروبل، حتى مع تحول غالبية التعاملات التجارية إلى العملات الوطنية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي الروسي محادثاتهما الفنية لتحقيق استقرار النظام، وافتتح البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، مكتبه التمثيلي في مومباي.التعاون الدفاعي.. "إس-400"، "سو-57" والتصنيع المشترك يظل الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، وأكد بيسكوف أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.الطاقة النووية والفضاء ستتناول القمة التعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) وتقييم تقدم العمل في الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "كودانكولام" النووية، وسيكون التعاون في مجالات الفضاء والعلوم—وهي مجالات يتقاسم فيها البلدان تاريخا طويلا، ضمن أولويات النقاش.موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبرالكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية

