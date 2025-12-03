التجارة والدفاع والطاقة... أبرز ملفات قمة بوتين ـ مودي المرتقبة في الهند

عربي
وأفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن زيارة الرئيس بوتين إلى الهند ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى، واللقاءات التجارية، والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة الآتي:ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.الاتفاقيات الاقتصادية في مرحلتها النهائيةصرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة التي عقدتها وكالة "سبوتنيك" حول التعاون الفني بين روسيا والهند، بأنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على وثائق "ناجحة للغاية".وتتطلع الهند إلى زيادة صادراتها إلى روسيا بشكل ملحوظ، حيث سيبلغ حجم التجارة الثنائية 68.7 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، حيث ستبلغ الصادرات الهندية 4.9 مليار دولار أمريكي، بينما ستتجاوز الواردات، التي يهيمن عليها النفط الروسي، 63 مليار دولار أمريكي، ورغم فرض الولايات المتحدة أخيرا تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على مشتريات الهند من النفط الروسي، تصر نيودلهي على أن قراراتها تستند إلى القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة.اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير الممراتتأمل الهند أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي طال انتظارها، آفاقا جديدة للمصدرين الذين يواجهون حاليا حواجز جمركية وغير جمركية، وقد حددت التقييمات التفصيلية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس، أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا - قطاعات رئيسية للنمو.كما ستبحث القمة توير ممرات الربط، بينها ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، وممر تشيناي–فلاديفوستوك البحري، والتعاون في طريق البحر الشمالي خاصة في مجالات بناء كاسحات الجليد وتدريب البحارة الهنود.التسويات المالية والعقوبات أقر الجانبان بالتحديات المستمرة في آلية تسوية الروبية الهندية-الروبل، حتى مع تحول غالبية التعاملات التجارية إلى العملات الوطنية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي الروسي محادثاتهما الفنية لتحقيق استقرار النظام، وافتتح البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، مكتبه التمثيلي في مومباي.التعاون الدفاعي.. "إس-400"، "سو-57" والتصنيع المشترك يظل الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، وأكد بيسكوف أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.الطاقة النووية والفضاء ستتناول القمة التعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) وتقييم تقدم العمل في الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "كودانكولام" النووية، وسيكون التعاون في مجالات الفضاء والعلوم—وهي مجالات يتقاسم فيها البلدان تاريخا طويلا، ضمن أولويات النقاش.موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبرالكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الهند، يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2025، في أول زيارة له للهند منذ عام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى تعزيز "الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
وأفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن زيارة الرئيس بوتين إلى الهند ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى، واللقاءات التجارية، والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة الآتي:
اجتماع غير رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء مودي، يليه مفاوضات رسمية.
توقيع 10 اتفاقيات حكومية دولية وأكثر من 15 صفقة تجارية.
المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الهندي.
إلقاء تصريحات إعلامية.
زيارة إلى النصب التذكاري للمهاتما غاندي، من بين فعاليات أخرى.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
موسكو تكشف تفاصيل زيارة بوتين المرتقبة إلى الهند
13:39 GMT
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.
الاتفاقيات الاقتصادية في مرحلتها النهائية
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة التي عقدتها وكالة "سبوتنيك" حول التعاون الفني بين روسيا والهند، بأنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على وثائق "ناجحة للغاية".

ومن بين الوثائق المتوقع توقيعها اتفاق تاريخي بشأن تنقل العمال المهرة وشبه المهرة، حيث تؤكد الحكومتان أن هذا الترتيب يستجيب للطلب القوي من القطاع الخاص.

إحاطة إعلامية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الهنود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية
أمس, 08:34 GMT
وتتطلع الهند إلى زيادة صادراتها إلى روسيا بشكل ملحوظ، حيث سيبلغ حجم التجارة الثنائية 68.7 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، حيث ستبلغ الصادرات الهندية 4.9 مليار دولار أمريكي، بينما ستتجاوز الواردات، التي يهيمن عليها النفط الروسي، 63 مليار دولار أمريكي، ورغم فرض الولايات المتحدة أخيرا تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على مشتريات الهند من النفط الروسي، تصر نيودلهي على أن قراراتها تستند إلى القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة.
اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير الممرات
تأمل الهند أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي طال انتظارها، آفاقا جديدة للمصدرين الذين يواجهون حاليا حواجز جمركية وغير جمركية، وقد حددت التقييمات التفصيلية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس، أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا - قطاعات رئيسية للنمو.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
23 نوفمبر, 11:15 GMT
كما ستبحث القمة توير ممرات الربط، بينها ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، وممر تشيناي–فلاديفوستوك البحري، والتعاون في طريق البحر الشمالي خاصة في مجالات بناء كاسحات الجليد وتدريب البحارة الهنود.
التسويات المالية والعقوبات
أقر الجانبان بالتحديات المستمرة في آلية تسوية الروبية الهندية-الروبل، حتى مع تحول غالبية التعاملات التجارية إلى العملات الوطنية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي الروسي محادثاتهما الفنية لتحقيق استقرار النظام، وافتتح البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، مكتبه التمثيلي في مومباي.
روسيا والهند تعرضان صاروخ براهموس الأسرع من الصوت في معرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
روسيا والهند تعرضان صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت في معرض دبي للطيران 2025
19 نوفمبر, 09:10 GMT
التعاون الدفاعي.. "إس-400"، "سو-57" والتصنيع المشترك
يظل الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، وأكد بيسكوف أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.
الطاقة النووية والفضاء
ستتناول القمة التعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) وتقييم تقدم العمل في الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "كودانكولام" النووية، وسيكون التعاون في مجالات الفضاء والعلوم—وهي مجالات يتقاسم فيها البلدان تاريخا طويلا، ضمن أولويات النقاش.
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
الكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية
