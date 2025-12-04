https://sarabic.ae/20251204/خبير-بعد-إسقاطها-مقاتلات-باكستانية-الهند-تخطط-لطلب-5-منظومات-إس--400-خلال-زيارة-بوتين-1107797399.html
خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
صرح إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهند ستُنشئ نظام دفاع جوي فضائي متكامل باستخدام أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وعلق كوروتشينكو على تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حول رغبة نيودلهي في مناقشة إمكانية الحصول على خمسة منظومة دفاع جوي إضافية من طراز "إس-400"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول.وقال كوروتشينكو: "يعد إنشاء نظام دفاع جوي فضائي وطني أحد أهم أولويات الدفاع الهندية".وأشار كوروتشينكو إلى أنه بعد انتهاء عملية "سيندور" (الهندية ردا على الهجوم في كشمير)، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قاعدة عسكرية، حيث صرّح بأن منظومة إس-400 تُمثّل دليلاً على القدرات الجديدة التي اكتسبتها القوات المسلحة الهندية بعد دمج أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى.وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لهذه الأنظمة، بعد الصين وتركيا، وقد استلمت الفوج الأول في ديسمبر/كانون الأول 2021، والثاني في أبريل/ نيسان 2022، والثالث في فبراير/ شباط 2023.ومن المتوقع تسليم الوحدتين المتبقيتين في عامي 2026 و2027، وأكد الوزير الروسي لنظيره الهندي تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الوقت المحدد.الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
وعلق كوروتشينكو على تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حول رغبة نيودلهي في مناقشة إمكانية الحصول على خمسة منظومة دفاع جوي إضافية من طراز "إس-400"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال كوروتشينكو: "يعد إنشاء نظام دفاع جوي فضائي وطني أحد أهم أولويات الدفاع الهندية".
وربط كوروتشينكو رغبة الهند هذه بـ"الأداء الممتاز لمنظومات "إس-400" الحالية للجيش الهندي خلال الصراع المسلح الأخير مع باكستان، والذي أسقط ست طائرات مقاتلة باكستانية، وأحبط الخطط العسكرية المستقبلية لإسلام آباد تماما، فإن اهتمام نيودلهي برفع العدد الإجمالي لأنظمة "إس-400" إلى عشرة أنظمة كاملة أمر مفهوم".
وأشار كوروتشينكو إلى أنه بعد انتهاء عملية "سيندور" (الهندية ردا على الهجوم في كشمير)، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قاعدة عسكرية، حيث صرّح بأن منظومة إس-400 تُمثّل دليلاً على القدرات الجديدة التي اكتسبتها القوات المسلحة الهندية بعد دمج أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى.
ووقّعت روسيا والهند عقدًا لتوريد خمسة منظومات دفاع جوي صاروخي من "إس-400" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بقيمة 5.43 مليار دولار.
وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لهذه الأنظمة، بعد الصين وتركيا، وقد استلمت الفوج الأول في ديسمبر/كانون الأول 2021، والثاني في أبريل/ نيسان 2022، والثالث في فبراير/ شباط 2023.
وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في تشينغداو، بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025، اتفق وزيرا الدفاع الروسي والهندي، أندريه بيلوسوف وراجناث سينغ، على جدول تسليم الوحدتين المتبقيتين من فوجي أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400 تريومف".
ومن المتوقع تسليم الوحدتين المتبقيتين في عامي 2026 و2027، وأكد الوزير الروسي لنظيره الهندي تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الوقت المحدد.