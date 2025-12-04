خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
وعلق كوروتشينكو على تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حول رغبة نيودلهي في مناقشة إمكانية الحصول على خمسة منظومة دفاع جوي إضافية من طراز "إس-400"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول.وقال كوروتشينكو: "يعد إنشاء نظام دفاع جوي فضائي وطني أحد أهم أولويات الدفاع الهندية".وأشار كوروتشينكو إلى أنه بعد انتهاء عملية "سيندور" (الهندية ردا على الهجوم في كشمير)، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قاعدة عسكرية، حيث صرّح بأن منظومة إس-400 تُمثّل دليلاً على القدرات الجديدة التي اكتسبتها القوات المسلحة الهندية بعد دمج أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى.وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لهذه الأنظمة، بعد الصين وتركيا، وقد استلمت الفوج الأول في ديسمبر/كانون الأول 2021، والثاني في أبريل/ نيسان 2022، والثالث في فبراير/ شباط 2023.ومن المتوقع تسليم الوحدتين المتبقيتين في عامي 2026 و2027، وأكد الوزير الروسي لنظيره الهندي تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الوقت المحدد.الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
https://sarabic.ae/20241128/إس---400-دول-حصلت-على-الصواريخ-الروسية-الخارقة-1095291884.html
سبوتنيك عربي
صرح إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهند ستُنشئ نظام دفاع جوي فضائي متكامل باستخدام أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وعلق كوروتشينكو على تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حول رغبة نيودلهي في مناقشة إمكانية الحصول على خمسة منظومة دفاع جوي إضافية من طراز "إس-400"، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال كوروتشينكو: "يعد إنشاء نظام دفاع جوي فضائي وطني أحد أهم أولويات الدفاع الهندية".

وربط كوروتشينكو رغبة الهند هذه بـ"الأداء الممتاز لمنظومات "إس-400" الحالية للجيش الهندي خلال الصراع المسلح الأخير مع باكستان، والذي أسقط ست طائرات مقاتلة باكستانية، وأحبط الخطط العسكرية المستقبلية لإسلام آباد تماما، فإن اهتمام نيودلهي برفع العدد الإجمالي لأنظمة "إس-400" إلى عشرة أنظمة كاملة أمر مفهوم".

وأشار كوروتشينكو إلى أنه بعد انتهاء عملية "سيندور" (الهندية ردا على الهجوم في كشمير)، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قاعدة عسكرية، حيث صرّح بأن منظومة إس-400 تُمثّل دليلاً على القدرات الجديدة التي اكتسبتها القوات المسلحة الهندية بعد دمج أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى.

ووقّعت روسيا والهند عقدًا لتوريد خمسة منظومات دفاع جوي صاروخي من "إس-400" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بقيمة 5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لهذه الأنظمة، بعد الصين وتركيا، وقد استلمت الفوج الأول في ديسمبر/كانون الأول 2021، والثاني في أبريل/ نيسان 2022، والثالث في فبراير/ شباط 2023.

وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في تشينغداو، بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025، اتفق وزيرا الدفاع الروسي والهندي، أندريه بيلوسوف وراجناث سينغ، على جدول تسليم الوحدتين المتبقيتين من فوجي أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400 تريومف".

ومن المتوقع تسليم الوحدتين المتبقيتين في عامي 2026 و2027، وأكد الوزير الروسي لنظيره الهندي تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الوقت المحدد.
الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
