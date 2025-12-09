إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-مبعوثا-ترامب-يمهلان-زيلينسكي-أياما-لاتخاذ-قرار-بشأن-خطة-السلام-المقترحة-1107994187.html
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا "بحلول عيد الميلاد". 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T18:23+0000
2025-12-09T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق "بحلول عيد الميلاد".وأفادت الصحيفة أن "مبعوثي ترامب منحا فلاديمير زيلينسكي مهلة عدة أيام للرد على اتفاق السلام المقترح".وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-أمريكي-فريق-ترامب-يعتبر-زيلينسكي-كوميديا-لا-يصلح-إلا-للمسلسلات-التلفزيونية-1107986566.html
https://sarabic.ae/20251204/بوتن-يكشف-تفاصيل-مهمة-حول-المحادثات-مع-ويتكوف-وسبب-استمرارها-لوقت-طويل--1107799626.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة

18:23 GMT 09.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا "بحلول عيد الميلاد".
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق "بحلول عيد الميلاد".

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن زيلينسكي أبلغ القادة الأوروبيين أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ضغطا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع (حول الخطة).

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
14:52 GMT
وأفادت الصحيفة أن "مبعوثي ترامب منحا فلاديمير زيلينسكي مهلة عدة أيام للرد على اتفاق السلام المقترح".

في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مضيفا أن الجانبين بحثا "بشكل سريع" أبرز الملفات المطروحة.

وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل
4 ديسمبر, 06:55 GMT
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала