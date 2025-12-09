https://sarabic.ae/20251209/إعلام-مبعوثا-ترامب-يمهلان-زيلينسكي-أياما-لاتخاذ-قرار-بشأن-خطة-السلام-المقترحة-1107994187.html
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا "بحلول عيد الميلاد". 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T18:23+0000
2025-12-09T18:23+0000
2025-12-09T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق "بحلول عيد الميلاد".وأفادت الصحيفة أن "مبعوثي ترامب منحا فلاديمير زيلينسكي مهلة عدة أيام للرد على اتفاق السلام المقترح".وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-أمريكي-فريق-ترامب-يعتبر-زيلينسكي-كوميديا-لا-يصلح-إلا-للمسلسلات-التلفزيونية-1107986566.html
https://sarabic.ae/20251204/بوتن-يكشف-تفاصيل-مهمة-حول-المحادثات-مع-ويتكوف-وسبب-استمرارها-لوقت-طويل--1107799626.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: مبعوثا ترامب يمهلان زيلينسكي "أياما" لاتخاذ قرار بشأن خطة السلام المقترحة
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا "بحلول عيد الميلاد".
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق "بحلول عيد الميلاد".
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن زيلينسكي أبلغ القادة الأوروبيين أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ضغطا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع (حول الخطة).
وأفادت الصحيفة أن "مبعوثي ترامب منحا فلاديمير زيلينسكي مهلة عدة أيام للرد على اتفاق السلام المقترح".
في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مضيفا أن الجانبين بحثا "بشكل سريع" أبرز الملفات المطروحة.
وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين
، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية
، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.