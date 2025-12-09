https://sarabic.ae/20251209/إعلام-أمريكي-فريق-ترامب-يعتبر-زيلينسكي-كوميديا-لا-يصلح-إلا-للمسلسلات-التلفزيونية-1107986566.html
إعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
كشف مصدر أمريكي رفيع لوسائل إعلام أمريكية بأن فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتبر فلاديمير زيلينسكي، "كوميديا" غير مؤهل لمنصب رئيس دولة، مشيرا إلى أن...
وقال المصدر لتلك الوسائل: "زيلينسكي كوميدي ذو مهارات محدودة في اللغة الإنجليزية، وخبرته الدبلوماسية تقتصر على أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني".في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مضيفا أن الجانبين بحثا "بشكل سريع" أبرز الملفات المطروحة.وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.
كشف مصدر أمريكي رفيع لوسائل إعلام أمريكية بأن فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتبر فلاديمير زيلينسكي، "كوميديا" غير مؤهل لمنصب رئيس دولة، مشيرا إلى أن خبرته الدبلوماسية لا تتجاوز أداء دور رئيس في مسلسل تلفزيوني.
وقال المصدر لتلك الوسائل: "زيلينسكي كوميدي ذو مهارات محدودة في اللغة الإنجليزية، وخبرته الدبلوماسية تقتصر على أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني".
وأوضح المصدر لصحيفة "واشنطن بوست"، أن لقاء عشاء جرى، في يونيو/حزيران 2019، بطلب من الجانب الأمريكي للتعريف بين زيلينسكي، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، تحول إلى "فشل واضح"، حيث بدا زيلينسكي غير قادر على خوض محادثة اجتماعية بسيطة، ما أدى إلى شبه انعدام التواصل بين الطرفين.
في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مضيفا أن الجانبين بحثا "بشكل سريع" أبرز الملفات المطروحة.
وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين
، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية
، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.