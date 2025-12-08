https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-خلال-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-في-موسكو-تم-إنجاز-عمل-جوهري-1107929214.html

الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق

الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق

08.12.2025

وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، تم إنجاز عمل معمّق في موسكو، خلال اجتماع بوتين (الرئيس الروسي) مع ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) وكوشنر(صهر الرئيس الأمريكي جاريد)، ثم عمل ويتكوف وكوشنر على أساس النتائج، التي تم تحقيقها في موسكو، مع الوفد التفاوضي الأوكراني بقيادة عميروف (رستم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني)".وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه لا يمكن العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية علنًا بشكل كامل، وقال: "من الواضح أن الأطراف تدرك الآن، بشكل متزايد، ضرورة العمل في صمت. لا يمكن إجراء مثل هذا العمل علنًا بشكل كامل، فهو غير بنّاء، والأهم من ذلك، لا يحقق نتائج".وتابع: "هذه المخاوف قائمة دائما. نعلم أن الإدارات المختلفة تتبنى وجهات نظر مختلفة وتسعى إلى تحقيق فروقات دقيقة في السياسة الخارجية. أما بالنسبة لما سيحدث مع الإدارة المقبلة، فمن غير المرجح أن يجرؤ أحد على التنبؤ بأي شيء الآن".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتوقع تلقي معلومات حول نتائج المشاورات الأمريكية الأوكرانية بشأن التسوية، وقال ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لذلك، نتوقع تلقي مثل هذه المعلومات، وعندها سيتضح الأمر".وقال بيسكوف، معلقًا على احتمال إمدادات النفط من روسيا إلى الهند: "على حد علمنا، سيواصل شركاؤنا الهنود هذه السياسة الهادفة إلى ضمان مصالحهم الاقتصادية".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى

