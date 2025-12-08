الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق

https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-خلال-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-في-موسكو-تم-إنجاز-عمل-جوهري-1107929214.html
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه وخلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T10:28+0000
2025-12-08T10:28+0000
2025-12-08T11:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_3ed864631d18cb95df5c08f440fd5263.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، تم إنجاز عمل معمّق في موسكو، خلال اجتماع بوتين (الرئيس الروسي) مع ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) وكوشنر(صهر الرئيس الأمريكي جاريد)، ثم عمل ويتكوف وكوشنر على أساس النتائج، التي تم تحقيقها في موسكو، مع الوفد التفاوضي الأوكراني بقيادة عميروف (رستم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني)".وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه لا يمكن العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية علنًا بشكل كامل، وقال: "من الواضح أن الأطراف تدرك الآن، بشكل متزايد، ضرورة العمل في صمت. لا يمكن إجراء مثل هذا العمل علنًا بشكل كامل، فهو غير بنّاء، والأهم من ذلك، لا يحقق نتائج".وتابع: "هذه المخاوف قائمة دائما. نعلم أن الإدارات المختلفة تتبنى وجهات نظر مختلفة وتسعى إلى تحقيق فروقات دقيقة في السياسة الخارجية. أما بالنسبة لما سيحدث مع الإدارة المقبلة، فمن غير المرجح أن يجرؤ أحد على التنبؤ بأي شيء الآن".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتوقع تلقي معلومات حول نتائج المشاورات الأمريكية الأوكرانية بشأن التسوية، وقال ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لذلك، نتوقع تلقي مثل هذه المعلومات، وعندها سيتضح الأمر".وقال بيسكوف، معلقًا على احتمال إمدادات النفط من روسيا إلى الهند: "على حد علمنا، سيواصل شركاؤنا الهنود هذه السياسة الهادفة إلى ضمان مصالحهم الاقتصادية".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه وخلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في موسكو، تم إنجاز عمل معمّق.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، تم إنجاز عمل معمّق في موسكو، خلال اجتماع بوتين (الرئيس الروسي) مع ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) وكوشنر(صهر الرئيس الأمريكي جاريد)، ثم عمل ويتكوف وكوشنر على أساس النتائج، التي تم تحقيقها في موسكو، مع الوفد التفاوضي الأوكراني بقيادة عميروف (رستم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني)".
وأضاف بيسكوف أن "الكرملين يجهل أي خلافات محتملة في الرأي في كييف بشأن تسوية النزاع الأوكراني"، وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا نعرف بالضبط ماهية هذه الخلافات. المهم بالنسبة لنا، كما تعلمون، هو أن عملًا معمّقًا قد بُذل في موسكو خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه لا يمكن العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية علنًا بشكل كامل، وقال: "من الواضح أن الأطراف تدرك الآن، بشكل متزايد، ضرورة العمل في صمت. لا يمكن إجراء مثل هذا العمل علنًا بشكل كامل، فهو غير بنّاء، والأهم من ذلك، لا يحقق نتائج".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول مدى الثقة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي وما إذا كانت هناك مخاوف من أنها ستتغير مع تغيير الإدارة الأمريكية: "نحن نفهم أنه من خلال إزالة العوامل المزعجة (النقاط الخلافية) الثنائية الحالية، يمكننا أن نحظى بفرصة استعادة علاقاتنا بشكل حقيقي، إذا جاز التعبير، وإخراجها من أزمتها العميقة إلى حد ما".
وتابع: "هذه المخاوف قائمة دائما. نعلم أن الإدارات المختلفة تتبنى وجهات نظر مختلفة
وتسعى إلى تحقيق فروقات دقيقة في السياسة الخارجية. أما بالنسبة لما سيحدث مع الإدارة المقبلة، فمن غير المرجح أن يجرؤ أحد على التنبؤ بأي شيء الآن".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتوقع تلقي معلومات حول نتائج المشاورات الأمريكية الأوكرانية بشأن التسوية، وقال ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لذلك، نتوقع تلقي مثل هذه المعلومات، وعندها سيتضح الأمر".
وفي السياق ذاته، وحول زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الهند، وصف بيسكوف الزيارة بـ"الناجحة للغاية".
وقال بيسكوف، معلقًا على احتمال إمدادات النفط من روسيا إلى الهند
: "على حد علمنا، سيواصل شركاؤنا الهنود هذه السياسة الهادفة إلى ضمان مصالحهم الاقتصادية".
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.