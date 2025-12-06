https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-زيارة-بوتين-للهند-ناجحة-للغاية-1107868938.html
الخارجية: زيارة بوتين للهند "ناجحة للغاية"
03:00 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 03:49 GMT 06.12.2025)
صرّح راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بأن زيارة الدولة "الناجحة للغاية" التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند ستُخلّد في الذاكرة.
كتب جايسوال على موقع "إكس، أمس الجمعة: "زيارة لا تُنسى! اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة دولة ناجحة للغاية إلى الهند استمرت يومين".
قام الرئيس الروسي بزيارة الدولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر، وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، عقد اجتماعًا منفصلاً مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو.
وخلال حفل الاستقبال الرسمي، أشار بوتين إلى أن المحادثات جرت في جو من الانفتاح والبناء
كما ألقى بوتين ومودي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الهندي.
وقال الرئيس الروسي إن هدف زيارة الوفد الروسي ليس فقط مناقشة قضايا الطاقة وتوقيع العقود، بل أيضاً تطوير علاقات متعددة الأوجه مع الهند في مختلف المجالات.