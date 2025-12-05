بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/بوتين-روسيا-تقدر-بصدق-صداقتها-القوية-مع-الهند-1107858014.html
بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند
بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند والتي تم وضع أساسها في منتصف القرن العشرين. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T15:17+0000
2025-12-05T15:48+0000
روسيا
العالم
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107843702_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_97d9996794c460de90fce9402225ee97.jpg
وأضاف الرئيس الروسي، أن "روسيا والهند تعتزمان بذل كل ما في وسعهما لضمان استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لصالح الشعبين".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا والهند تعملان يدا بيد من أجل إقامة عالم عادل متعدد الأقطاب".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا والهند تعملان جنبا إلى جنب لبناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وهو أمر لا يقل أهمية عن ذلك. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذا يجب أن يرتكز على الدور المركزي للأمم المتحدة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والهند تعملان معا بشكل وثيق لخلق أجواء من السلام والأمن في منطقة أوراسيا.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الهند ستُعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.واتسمت المحادثات الروسية الهندية أمس واليوم بأجواء منفتحة وبناءة حقًا. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك خلال حفل استقبال أقامته الرئيسة الهندية دراوبادي مورمو على شرفه.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند تتطور بنجاح على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.وبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20251205/المنظمة-الدولية-لأصدقاء-روسيا-قمة-بوتين--مودي-تؤكد-ابتعاد-الهند-عن-الهيمنة-الأمريكية-1107857535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107843702_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_246fc8144ec3f1239b1b8fc49f88dd1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم
روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم

بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند

15:17 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 05.12.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند والتي تم وضع أساسها في منتصف القرن العشرين.
وأضاف الرئيس الروسي، أن "روسيا والهند تعتزمان بذل كل ما في وسعهما لضمان استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لصالح الشعبين".
وقال بوتين خلال حفل استقبال رسمي أقيم على شرف الرئيس الروسي: "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار تعزيز شراكتنا الاستراتيجية وتطورها بما يعود بالنفع على شعبينا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا والهند تعملان يدا بيد من أجل إقامة عالم عادل متعدد الأقطاب".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا والهند تعملان جنبا إلى جنب لبناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وهو أمر لا يقل أهمية عن ذلك. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذا يجب أن يرتكز على الدور المركزي للأمم المتحدة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والهند تعملان معا بشكل وثيق لخلق أجواء من السلام والأمن في منطقة أوراسيا.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الهند ستُعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.
واتسمت المحادثات الروسية الهندية أمس واليوم بأجواء منفتحة وبناءة حقًا. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك خلال حفل استقبال أقامته الرئيسة الهندية دراوبادي مورمو على شرفه.
زيارة بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
14:54 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند تتطور بنجاح على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول قبل 15 عامًا، تم اعتماد بيان مشترك، إيذانًا بتطور العلاقات بين روسيا والهند إلى مستوى جديد وأكثر تطورًا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة.
وبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала