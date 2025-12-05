https://sarabic.ae/20251205/بوتين-روسيا-تقدر-بصدق-صداقتها-القوية-مع-الهند-1107858014.html

بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند

بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند والتي تم وضع أساسها في منتصف القرن العشرين. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الرئيس الروسي، أن "روسيا والهند تعتزمان بذل كل ما في وسعهما لضمان استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لصالح الشعبين".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا والهند تعملان يدا بيد من أجل إقامة عالم عادل متعدد الأقطاب".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا والهند تعملان جنبا إلى جنب لبناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وهو أمر لا يقل أهمية عن ذلك. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذا يجب أن يرتكز على الدور المركزي للأمم المتحدة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والهند تعملان معا بشكل وثيق لخلق أجواء من السلام والأمن في منطقة أوراسيا.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الهند ستُعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.واتسمت المحادثات الروسية الهندية أمس واليوم بأجواء منفتحة وبناءة حقًا. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك خلال حفل استقبال أقامته الرئيسة الهندية دراوبادي مورمو على شرفه.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند تتطور بنجاح على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.وبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.

