المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/المنظمة-الدولية-لأصدقاء-روسيا-قمة-بوتين--مودي-تؤكد-ابتعاد-الهند-عن-الهيمنة-الأمريكية-1107857535.html
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا في العالم، الدكتور إيلي حاتم، الأهمية الدولية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير إلى الهند، وقال: "روسيا وخاصة في العالم... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T14:54+0000
2025-12-05T14:54+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/26/1035822652_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_788e981d8c2629e47b5f501ff786b85c.jpg
وأضاف حاتم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العالم الحر الجديد يقوم على مبادئ احترام الأسس والقوانين الدولية"، مشددا على أنه "منذ الأزمة في أوكرانيا لم يعد لروسيا أي سبب لكي لا تكون قوية"، كاشفا أن "روسيا قامت بتثبيت العالم الحر مع الصين وإيران والانفتاح على الهند وباكستان".وأكد أن "موسكو لا تريد الهيمنة على العالم بل تدعو وتدفع إلى عالم متعدد الأقطاب، وتدعو للاجتماع ووضع قرارات بطريقة ديمقراطية تعبر فيها كل دولة عن نفسها وتحافظ على خصوصيتها"، وأردف: "بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، تتمنى أن يتطور هذا العالم الحر الجديد الذي أسسته موسكو لينضموا إليه كالمجر واليونان وغيرها".وختم حديثه بالقول: "أهمية هذه القمة، تأتي كونها تؤكد انسحاب الهند أولا من تحت الهيمنة الأمريكية، ولأنها ستحصل على البترول والغاز الروسي رغم العقوبات، أما بالنسبة لروسيا فهي تؤكد على تثبيت لوجودها السياسي في العالم".
https://sarabic.ae/20251204/قمة-بوتين---مودي-في-الهند-محادثات-واسعة-لتعميق-الشراكة-الاستراتيجية-1107791612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/26/1035822652_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_63fefb94d5b005892cbebceecf9f5c10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم

المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية

14:54 GMT 05.12.2025
© Sputnik . Press Service of Russian President / الانتقال إلى بنك الصورزيارة بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي
زيارة بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . Press Service of Russian President
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد نائب رئيس المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا في العالم، الدكتور إيلي حاتم، الأهمية الدولية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير إلى الهند، وقال: "روسيا وخاصة في العالم الحر الجديد تريد تثبيت موقفها على الساحة الدولية، والأزمة الأوكرانية دفعت روسيا وأقطاب وكوادر العالم الحر الجديد، للقيام بحركة على الأرض لإثبات وجودهم وإيقاف الهيمنة الأمريكية".
وأضاف حاتم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العالم الحر الجديد يقوم على مبادئ احترام الأسس والقوانين الدولية"، مشددا على أنه "منذ الأزمة في أوكرانيا لم يعد لروسيا أي سبب لكي لا تكون قوية"، كاشفا أن "روسيا قامت بتثبيت العالم الحر مع الصين وإيران والانفتاح على الهند وباكستان".

وأوضح حاتم، أن "الهند بعدد سكانها أهم من الصين، وهناك التكنولوجيا المتقدمة في الهند إلى جانب الصناعة العسكرية والتجارة الهندية"، مشيرا إلى أن "روسيا تتعامل مع مشاكل الهند وباكستان بطريقة متوازنة مع الفريقين، وتدعو إلى هذا العالم المتعدد الأقطاب الذي يحترم فيه كل فريق الآخر".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزار الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
قمة بوتين - مودي في الهند... محادثات واسعة تعمق تاريخا "فريدا" من العلاقات
أمس, 06:00 GMT
وأكد أن "موسكو لا تريد الهيمنة على العالم بل تدعو وتدفع إلى عالم متعدد الأقطاب، وتدعو للاجتماع ووضع قرارات بطريقة ديمقراطية تعبر فيها كل دولة عن نفسها وتحافظ على خصوصيتها"، وأردف: "بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، تتمنى أن يتطور هذا العالم الحر الجديد الذي أسسته موسكو لينضموا إليه كالمجر واليونان وغيرها".

وأردف حاتم: "هناك نوع من النهضة لدى السياسيين والمسؤولين في الهند على ضرورة أن تكون الهند قوة مثل القوى الأخرى على الساحة الدولية"، وتابع: "أدركت الهند أن من مصلحتها القيام بسلم مع باكستان من جهة، وأن تنضم إلى دول العالم الحر المتعدد الأقطاب، لأنه بواسطة روسيا، ستتمكن من الحصول على ضمانات للاستقرار على حدودها بينها وبين باكستان".

وختم حديثه بالقول: "أهمية هذه القمة، تأتي كونها تؤكد انسحاب الهند أولا من تحت الهيمنة الأمريكية، ولأنها ستحصل على البترول والغاز الروسي رغم العقوبات، أما بالنسبة لروسيا فهي تؤكد على تثبيت لوجودها السياسي في العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала