https://sarabic.ae/20251205/المنظمة-الدولية-لأصدقاء-روسيا-قمة-بوتين--مودي-تؤكد-ابتعاد-الهند-عن-الهيمنة-الأمريكية-1107857535.html
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا في العالم، الدكتور إيلي حاتم، الأهمية الدولية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير إلى الهند، وقال: "روسيا وخاصة في العالم... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T14:54+0000
2025-12-05T14:54+0000
2025-12-05T14:54+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/26/1035822652_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_788e981d8c2629e47b5f501ff786b85c.jpg
وأضاف حاتم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العالم الحر الجديد يقوم على مبادئ احترام الأسس والقوانين الدولية"، مشددا على أنه "منذ الأزمة في أوكرانيا لم يعد لروسيا أي سبب لكي لا تكون قوية"، كاشفا أن "روسيا قامت بتثبيت العالم الحر مع الصين وإيران والانفتاح على الهند وباكستان".وأكد أن "موسكو لا تريد الهيمنة على العالم بل تدعو وتدفع إلى عالم متعدد الأقطاب، وتدعو للاجتماع ووضع قرارات بطريقة ديمقراطية تعبر فيها كل دولة عن نفسها وتحافظ على خصوصيتها"، وأردف: "بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، تتمنى أن يتطور هذا العالم الحر الجديد الذي أسسته موسكو لينضموا إليه كالمجر واليونان وغيرها".وختم حديثه بالقول: "أهمية هذه القمة، تأتي كونها تؤكد انسحاب الهند أولا من تحت الهيمنة الأمريكية، ولأنها ستحصل على البترول والغاز الروسي رغم العقوبات، أما بالنسبة لروسيا فهي تؤكد على تثبيت لوجودها السياسي في العالم".
https://sarabic.ae/20251204/قمة-بوتين---مودي-في-الهند-محادثات-واسعة-لتعميق-الشراكة-الاستراتيجية-1107791612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/26/1035822652_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_63fefb94d5b005892cbebceecf9f5c10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم
المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا: قمة بوتين- مودي تؤكد ابتعاد الهند عن الهيمنة الأمريكية
حصري
أكد نائب رئيس المنظمة الدولية لأصدقاء روسيا في العالم، الدكتور إيلي حاتم، الأهمية الدولية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير إلى الهند، وقال: "روسيا وخاصة في العالم الحر الجديد تريد تثبيت موقفها على الساحة الدولية، والأزمة الأوكرانية دفعت روسيا وأقطاب وكوادر العالم الحر الجديد، للقيام بحركة على الأرض لإثبات وجودهم وإيقاف الهيمنة الأمريكية".
وأضاف حاتم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "العالم الحر الجديد يقوم على مبادئ احترام الأسس والقوانين الدولية"، مشددا على أنه "منذ الأزمة في أوكرانيا لم يعد لروسيا أي سبب لكي لا تكون قوية"، كاشفا أن "روسيا قامت بتثبيت العالم الحر مع الصين وإيران والانفتاح على الهند وباكستان
".
وأوضح حاتم، أن "الهند بعدد سكانها أهم من الصين، وهناك التكنولوجيا المتقدمة في الهند إلى جانب الصناعة العسكرية والتجارة الهندية"، مشيرا إلى أن "روسيا تتعامل مع مشاكل الهند وباكستان بطريقة متوازنة مع الفريقين، وتدعو إلى هذا العالم المتعدد الأقطاب الذي يحترم فيه كل فريق الآخر".
وأكد أن "موسكو لا تريد الهيمنة على العالم
بل تدعو وتدفع إلى عالم متعدد الأقطاب، وتدعو للاجتماع ووضع قرارات بطريقة ديمقراطية تعبر فيها كل دولة عن نفسها وتحافظ على خصوصيتها"، وأردف: "بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، تتمنى أن يتطور هذا العالم الحر الجديد الذي أسسته موسكو لينضموا إليه كالمجر واليونان وغيرها".
وأردف حاتم: "هناك نوع من النهضة لدى السياسيين والمسؤولين في الهند على ضرورة أن تكون الهند قوة مثل القوى الأخرى على الساحة الدولية"، وتابع: "أدركت الهند أن من مصلحتها القيام بسلم مع باكستان من جهة، وأن تنضم إلى دول العالم الحر المتعدد الأقطاب، لأنه بواسطة روسيا، ستتمكن من الحصول على ضمانات للاستقرار على حدودها بينها وبين باكستان".
وختم حديثه بالقول: "أهمية هذه القمة، تأتي كونها تؤكد انسحاب الهند أولا من تحت الهيمنة الأمريكية
، ولأنها ستحصل على البترول والغاز الروسي رغم العقوبات، أما بالنسبة لروسيا فهي تؤكد على تثبيت لوجودها السياسي في العالم".