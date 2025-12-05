الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/الكرملين-روسيا-والهند-تعملان-على-إنشاء-آليات-للتسويات-المالية-مستقلة-عن-الأنظمة-الدولية-1107848826.html
الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية
الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا والهند تنشئان آليات دفع خاصة بهما، مستقلة عن الأنظمة الدولية. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T12:28+0000
2025-12-05T12:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107847163_0:216:3089:1954_1920x0_80_0_0_a24f6ef9c757f2bf2a12d42f2836377d.jpg
وأشار بيسكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إلى أن "روسيا والهند، بصفتهما دولتين ذات سيادة، تجريان تعاونا تجاريا واقتصاديا بطريقة "تمنع تدخل دول ثالثة" في هذه العملية".وقال بيسكوف: "نحن ننشئ آليات دفع خاصة بنا وآليات لتبادل معلومات الدفع، مستقلة عما يسمى بالأنظمة الدولية، لقد نقلنا فعليا الأساس المالي لتفاعلنا إلى العملات الوطنية".وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
https://sarabic.ae/20251205/بوتين-ومودي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-نيودلهي--عاجل--1107839199.html
https://sarabic.ae/20251205/موسكو-قد-يتم-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-القريب-العاجل-1107832482.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107847163_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_41f248e0f4c8bd7f364e7b6f1c7386b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم

الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية

12:28 GMT 05.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند
زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا والهند تنشئان آليات دفع خاصة بهما، مستقلة عن الأنظمة الدولية.
وأشار بيسكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إلى أن "روسيا والهند، بصفتهما دولتين ذات سيادة، تجريان تعاونا تجاريا واقتصاديا بطريقة "تمنع تدخل دول ثالثة" في هذه العملية".
وقال بيسكوف: "نحن ننشئ آليات دفع خاصة بنا وآليات لتبادل معلومات الدفع، مستقلة عما يسمى بالأنظمة الدولية، لقد نقلنا فعليا الأساس المالي لتفاعلنا إلى العملات الوطنية".

وأوضح أنه "نتيجة لذلك، تجرى أكثر من 96% من جميع المعاملات بين روسيا والهند بالعملات الوطنية".

زيارة بوتين إلى الهند - اليوم الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي
09:19 GMT

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، بأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند قائم على الثقة.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
08:34 GMT

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.
بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
العالم العربي
