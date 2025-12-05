https://sarabic.ae/20251205/الكرملين-روسيا-والهند-تعملان-على-إنشاء-آليات-للتسويات-المالية-مستقلة-عن-الأنظمة-الدولية-1107848826.html

الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية

الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا والهند تنشئان آليات دفع خاصة بهما، مستقلة عن الأنظمة الدولية.

وأشار بيسكوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إلى أن "روسيا والهند، بصفتهما دولتين ذات سيادة، تجريان تعاونا تجاريا واقتصاديا بطريقة "تمنع تدخل دول ثالثة" في هذه العملية".وقال بيسكوف: "نحن ننشئ آليات دفع خاصة بنا وآليات لتبادل معلومات الدفع، مستقلة عما يسمى بالأنظمة الدولية، لقد نقلنا فعليا الأساس المالي لتفاعلنا إلى العملات الوطنية".وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة

