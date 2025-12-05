https://sarabic.ae/20251205/بوتين-التجارة-بين-روسيا-والهند-وصلت-إلى-مستوى-قياسي-1107846068.html
بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي.
الأخبار
زيارة بوتين إلى الهند - اليوم الثاني
زيارة بوتين إلى الهند - اليوم الثاني
روسيا
بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
11:11 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 11:13 GMT 05.12.2025)
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي.