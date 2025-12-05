https://sarabic.ae/20251205/روسيا-والهند-تدعوان-في-بيان-مشترك-إلى-إصلاح-شامل-لمجلس-الأمن-الدولي-1107845743.html

روسيا والهند تدعوان في بيان مشترك إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، على بذل كل جهد ممكن لتحقيق إمكانات شراكتهما الاستراتيجية. وجاء في بيان مشترك صدر عقب القمة الروسية الهندية الثالثة والعشرين بعنوان "روسيا والهند: شراكة تقدمية راسخة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل"، ونُشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "اتفق الزعيمان على بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإمكانات الكاملة لشراكتهما الاستراتيجية".وجاء في البيان المشترك للبلدين: "أكد الطرفان التزامهما بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، داعين إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد الوضع وتهدد الاستقرار الإقليمي".وجاء في البيان: "أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مكافحة التحديات والتهديدات المشتركة، مثل الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذلك تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات".وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضًا على "تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة سلاسل التوريد الدولية، بما في ذلك توريد المعادن الأساسية؛ والالتزام بمعايير التجارة الحرة والعادلة؛ ومكافحة تغير المناخ". وجاء في البيان المشترك أن "الطرفين (الروسي والهندي)، أشارا إلى الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي للتعاون في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، تمثيلي، ديمقراطي وعادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا والتنوع الثقافي والحضاري".موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجلبوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية

