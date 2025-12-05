https://sarabic.ae/20251205/موسكو-قد-يتم-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-القريب-العاجل-1107832482.html

موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل

موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب.

وردا على سؤال أحد الصحفيين في قناة "زفيزدا" التلفزيونية حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب، صرح أوشاكوف، قائلا: "بالتأكيد، قد يحدث ذلك".وحول استعداد موسكو لمواصله العمل مع الفريق الأمريكي، قال أوشاكوف: "أعتقد أننا نحرز تقدما في المفاوضات الرئيسية التي يشارك فيها رئيسنا. هذا أمر مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي".وردا على سؤال حول محتوى القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع مع ممثلي الولايات المتحدة في الكرملين، أجاب، قائلا: "جاءت جميع مناقشات القضايا في موسكو، بناءً على التفاهمات الرئيسية التي تم التوصل إليها في أنكوريج".وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الصراع في أوكرانيا سيتم حله في النهاية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات قد أنجزت بالفعل".وقال ترامب: "ثمانية منها تم التوصل إلى تسوية بشأنها بالفعل، وهناك واحدة أخرى، الأمر يتعلق بروسيا وأوكرانيا إذا كان ذلك ممكناً، وأعتقد أننا في النهاية سننجح في التوصل إلى حل".واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا

