https://sarabic.ae/20251205/موسكو-قد-يتم-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-في-القريب-العاجل-1107832482.html
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T08:34+0000
2025-12-05T08:34+0000
2025-12-05T08:34+0000
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وردا على سؤال أحد الصحفيين في قناة "زفيزدا" التلفزيونية حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب، صرح أوشاكوف، قائلا: "بالتأكيد، قد يحدث ذلك".وحول استعداد موسكو لمواصله العمل مع الفريق الأمريكي، قال أوشاكوف: "أعتقد أننا نحرز تقدما في المفاوضات الرئيسية التي يشارك فيها رئيسنا. هذا أمر مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي".وردا على سؤال حول محتوى القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع مع ممثلي الولايات المتحدة في الكرملين، أجاب، قائلا: "جاءت جميع مناقشات القضايا في موسكو، بناءً على التفاهمات الرئيسية التي تم التوصل إليها في أنكوريج".وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الصراع في أوكرانيا سيتم حله في النهاية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات قد أنجزت بالفعل".وقال ترامب: "ثمانية منها تم التوصل إلى تسوية بشأنها بالفعل، وهناك واحدة أخرى، الأمر يتعلق بروسيا وأوكرانيا إذا كان ذلك ممكناً، وأعتقد أننا في النهاية سننجح في التوصل إلى حل".واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.بوتين يكشف تفاصيل مهمة حول المحادثات مع ويتكوف وسبب استمرارها لوقت طويل خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ويتكوف-لم-يطرح-أي-مقترحات-بشأن-عودة-روسيا-إلى-مجموعة-السبع-1107819188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب.
وردا على سؤال أحد الصحفيين في قناة "زفيزدا" التلفزيونية حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب
في المستقبل القريب، صرح أوشاكوف، قائلا: "بالتأكيد، قد يحدث ذلك".
وحول استعداد موسكو لمواصله العمل مع الفريق الأمريكي
، قال أوشاكوف: "أعتقد أننا نحرز تقدما في المفاوضات الرئيسية التي يشارك فيها رئيسنا. هذا أمر مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي".
ونوه أوشاكوف إلى أن "الأوروبيين يطرحون باستمرار مطالب غير مقبولة لموسكو، ولا يسهلون التوصل إلى تسوية بين واشنطن وموسكو بشأن الشؤون الأوكرانية".
وردا على سؤال حول محتوى القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع مع ممثلي الولايات المتحدة في الكرملين، أجاب، قائلا: "جاءت جميع مناقشات القضايا في موسكو، بناءً على التفاهمات الرئيسية التي تم التوصل إليها في أنكوريج
".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستنجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع في أوكرانيا في النهاية، مؤكدًا أن واشنطن تعمل بجد لإنهاء الصراع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الصراع في أوكرانيا
سيتم حله في النهاية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات قد أنجزت بالفعل".
وقال ترامب: "ثمانية منها تم التوصل إلى تسوية بشأنها بالفعل، وهناك واحدة أخرى، الأمر يتعلق بروسيا وأوكرانيا إذا كان ذلك ممكناً، وأعتقد أننا في النهاية سننجح في التوصل إلى حل".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، يوم الثلاثاء الفائت، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف
.