البيت الأبيض: المفاوضات الحالية بشأن أوكرانيا تعطي الأمل في التوصل إلى تسوية سريعة

صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، اليوم الاثنين، بأن الوضع الراهن للمفاوضات الرامية إلى حل النزاع في أوكرانيا يُبشر بحل سريع. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت ليفت في إفادة صحفية: "أما بالنسبة للتفاصيل فسأتركها للمفاوضين ولكننا في مزاج جيد للغاية ونأمل أن ينتهي هذا الصراع قريبا".وعقدت مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا، يوم الأحد الماضي. ترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيلتقيان بعد ظهر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا. وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء بالتفاوض، حيث أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. وهذا تحديدا ما يُجبر نظام كييف على التوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه ويشكل خطرا على كييف.ويتكوف يتوجه إلى موسكو ومن المتوقع إجراء محادثات مع بوتين الثلاثاءترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

