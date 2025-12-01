عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
البيت الأبيض: المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في فلوريدا كانت "جيدة جدا"
البيت الأبيض: المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في فلوريدا كانت "جيدة جدا"

19:51 GMT 01.12.2025
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا كانت جيدة جدا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "أجروا (المسؤولون الأمريكيون) محادثات جيدة جدا مع الجانب الأوكراني في فلوريدا".

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع كل من موسكو وكييف على قدم المساواة لحل النزاع الأوكراني، وقالت: "هذا هو نوع الدبلوماسية المكوكية التي شهدتموها من هذه الإدارة، حيث نتواصل على قدم المساواة مع كلا الجانبين".

وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، قالت ليفيت: "لقد وضعنا النقاط على الورق. وقد خضعت هذه النقاط لتنقيح كبير. أما التفاصيل، فسأترك للمفاوضين مناقشتها بأنفسهم. إجمالا، نشعر بارتياح كبير ونأمل أن تنتهي هذه الحرب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
ويتكوف يتوجه إلى موسكو ومن المتوقع إجراء محادثات مع بوتين الثلاثاء
أمس, 23:35 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
