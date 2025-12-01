https://sarabic.ae/20251201/البيت-الأبيض-المحادثات-بين-أمريكا-وأوكرانيا-في-فلوريدا-كانت-جيدة-جدا-1107690417.html

البيت الأبيض: المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في فلوريدا كانت "جيدة جدا"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا كانت جيدة جدا. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت للصحفيين: "أجروا (المسؤولون الأمريكيون) محادثات جيدة جدا مع الجانب الأوكراني في فلوريدا".وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، قالت ليفيت: "لقد وضعنا النقاط على الورق. وقد خضعت هذه النقاط لتنقيح كبير. أما التفاصيل، فسأترك للمفاوضين مناقشتها بأنفسهم. إجمالا، نشعر بارتياح كبير ونأمل أن تنتهي هذه الحرب".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

