البيت الأبيض: المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في فلوريدا كانت "جيدة جدا"
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا كانت جيدة جدا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "أجروا (المسؤولون الأمريكيون) محادثات جيدة جدا مع الجانب الأوكراني في فلوريدا".وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، قالت ليفيت: "لقد وضعنا النقاط على الورق. وقد خضعت هذه النقاط لتنقيح كبير. أما التفاصيل، فسأترك للمفاوضين مناقشتها بأنفسهم. إجمالا، نشعر بارتياح كبير ونأمل أن تنتهي هذه الحرب".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا كانت جيدة جدا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "أجروا (المسؤولون الأمريكيون) محادثات جيدة جدا مع الجانب الأوكراني في فلوريدا".
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع كل من موسكو وكييف على قدم المساواة لحل النزاع الأوكراني، وقالت: "هذا هو نوع الدبلوماسية المكوكية التي شهدتموها من هذه الإدارة، حيث نتواصل على قدم المساواة مع كلا الجانبين".
وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، قالت ليفيت: "لقد وضعنا النقاط على الورق. وقد خضعت هذه النقاط لتنقيح كبير. أما التفاصيل، فسأترك للمفاوضين مناقشتها بأنفسهم. إجمالا، نشعر بارتياح كبير ونأمل أن تنتهي هذه الحرب".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية
قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.