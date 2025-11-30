https://sarabic.ae/20251130/ويتكوف-يتوجه-إلى-موسكو-ومن-المتوقع-إجراء-محادثات-مع-بوتين-الثلاثاء-1107657519.html
ويتكوف يتوجه إلى موسكو ومن المتوقع إجراء محادثات مع بوتين الثلاثاء
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.
وقال ترامب يوم الأحد على متن الطائرة الرئاسية، ردًا على سؤال حول اللقاء: "في وقت ما من الأسبوع المقبل".كان لرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.وفي السياق ذكر ترامب، أن الوفدين الأميركي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
