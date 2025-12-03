زعيم حزب فرنسي يكشف محاولة ماكرون تقويض زيارة ويتكوف إلى موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/زعيم-حزب-فرنسي-يكشف-محاولة-ماكرون-تقويض-زيارة-ويتكوف-إلى-موسكو-1107759244.html
زعيم حزب فرنسي يكشف محاولة ماكرون تقويض زيارة ويتكوف إلى موسكو
زعيم حزب فرنسي يكشف محاولة ماكرون تقويض زيارة ويتكوف إلى موسكو
سبوتنيك عربي
كشف زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى إلى إضعاف تأثير زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو،... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T05:08+0000
2025-12-03T05:08+0000
روسيا
دونالد ترامب
إيمانويل ماكرون
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال فيليبو، عبر قناته على "يوتيوب": "إن المؤتمر الصحفي بدا "اجتماعا للخاسرين واليائسين"، مضيفا "أن ماكرون حاول بكل السبل إبراز وقوفه إلى جانب زيلينسكي ورفضه لمسار السلام، بل وعدم ممانعته في عرقلة وتخريب جهود ويتكوف.وختم فيليبو حديثه بالقول: "هذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لماكرون والصقور الأوروبيين وزيلينسكي، الذي يريد استمرار الحرب لأنها السبيل الوحيد لبقائه في السلطة".وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.واستمرت المحادثات نحو خمس ساعات، ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاجتماع بأنه كان مفيدا وبناء وغنيا بالمضمون، وأن الطرفين ناقشا جوهر مقترحات السلام الأمريكية في أوكرانيا.وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251114/زعيم-حزب-فرنسي-ينتقد-زيارة-زيلينسكي-إلى-باريس-بسبب-فضائح-الفساد-في-أوكرانيا-1107111347.html
https://sarabic.ae/20251202/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-فرنسا-تبحث-عن-خيارات-للتدخل-المباشر-في-الصراع-الأوكراني-1107699340.html
https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن
روسيا, دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن

زعيم حزب فرنسي يكشف محاولة ماكرون تقويض زيارة ويتكوف إلى موسكو

05:08 GMT 03.12.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
كشف زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى إلى إضعاف تأثير زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو، عبر إظهار دعم علني لـ فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه.
وقال فيليبو، عبر قناته على "يوتيوب": "إن المؤتمر الصحفي بدا "اجتماعا للخاسرين واليائسين"، مضيفا "أن ماكرون حاول بكل السبل إبراز وقوفه إلى جانب زيلينسكي ورفضه لمسار السلام، بل وعدم ممانعته في عرقلة وتخريب جهود ويتكوف.
وأشار السياسي الفرنسي إلى أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يمنح زيلينسكي فرصة واحدة أو أي هامش للمناورة، مستدلا على ذلك بسرعة ترتيب زيارة ويتكوف إلى روسيا.
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا
14 نوفمبر, 13:31 GMT
وختم فيليبو حديثه بالقول: "هذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لماكرون والصقور الأوروبيين وزيلينسكي، الذي يريد استمرار الحرب لأنها السبيل الوحيد لبقائه في السلطة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل أمس الثلاثاء، في الكرملين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
قوات فرنسية خلال تدريبات في بولندا. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
أمس, 08:19 GMT
واستمرت المحادثات نحو خمس ساعات، ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاجتماع بأنه كان مفيدا وبناء وغنيا بالمضمون، وأن الطرفين ناقشا جوهر مقترحات السلام الأمريكية في أوكرانيا.

وتُعد هذهالزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير/ شباط و13 مارس/ آذار، ثم التقى مع بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل/ نيسان مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس/ آب، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
أمس, 21:57 GMT
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
