زعيم حزب فرنسي يكشف محاولة ماكرون تقويض زيارة ويتكوف إلى موسكو
2025-12-03T05:08+0000
2025-12-03T05:08+0000
2025-12-03T05:08+0000
وقال فيليبو، عبر قناته على "يوتيوب": "إن المؤتمر الصحفي بدا "اجتماعا للخاسرين واليائسين"، مضيفا "أن ماكرون حاول بكل السبل إبراز وقوفه إلى جانب زيلينسكي ورفضه لمسار السلام، بل وعدم ممانعته في عرقلة وتخريب جهود ويتكوف.وختم فيليبو حديثه بالقول: "هذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لماكرون والصقور الأوروبيين وزيلينسكي، الذي يريد استمرار الحرب لأنها السبيل الوحيد لبقائه في السلطة".وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.واستمرت المحادثات نحو خمس ساعات، ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاجتماع بأنه كان مفيدا وبناء وغنيا بالمضمون، وأن الطرفين ناقشا جوهر مقترحات السلام الأمريكية في أوكرانيا.وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
كشف زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى إلى إضعاف تأثير زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو، عبر إظهار دعم علني لـ فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه.
وقال فيليبو، عبر قناته على "يوتيوب": "إن المؤتمر الصحفي بدا "اجتماعا للخاسرين واليائسين"، مضيفا "أن ماكرون حاول بكل السبل إبراز وقوفه إلى جانب زيلينسكي ورفضه لمسار السلام، بل وعدم ممانعته في عرقلة وتخريب جهود ويتكوف.
وأشار السياسي الفرنسي إلى أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يمنح زيلينسكي فرصة واحدة أو أي هامش للمناورة، مستدلا على ذلك بسرعة ترتيب زيارة ويتكوف إلى روسيا.
وختم فيليبو حديثه بالقول: "هذه هي المشكلة الحقيقية
بالنسبة لماكرون والصقور الأوروبيين وزيلينسكي، الذي يريد استمرار الحرب لأنها السبيل الوحيد لبقائه في السلطة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل أمس الثلاثاء، في الكرملين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
واستمرت المحادثات نحو خمس ساعات، ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاجتماع بأنه كان مفيدا وبناء وغنيا بالمضمون، وأن الطرفين ناقشا جوهر مقترحات السلام الأمريكية في أوكرانيا
وتُعد هذهالزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير/ شباط و13 مارس/ آذار، ثم التقى مع بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل/ نيسان مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس/ آب، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.