إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد
إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد
في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، سيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تمويل قطاع الطاقة المستقبلي لكييف، وفقًا لما أوردته صحيفة أمريكية، نقلاً عن
ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله: "من المؤكد أن المفوضية الأوروبية ستضطر إلى إعادة النظر في كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف".في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها، واستقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.
09:06 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.11.2025)
في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، سيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تمويل قطاع الطاقة المستقبلي لكييف، وفقًا لما أوردته صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤول أوروبي لم يكشف عن هويته.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله: "من المؤكد أن المفوضية الأوروبية ستضطر إلى إعادة النظر في كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف".
وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة الأمريكية، أن الفساد الذي تم الكشف عنه في أوكرانيا كان فظيعا.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.
ويوم أمس، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي قد لا يتمكن من الاعتماد على المساعدة المالية من المجر، محذرا الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية تذهب إلى جيوب أعضاء حكومة زيلينسكي.
وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها، واستقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".
ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو
، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.