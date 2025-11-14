https://sarabic.ae/20251114/إعلام-أوروبا-تراجع-مساعداتها-لقطاع-الطاقة-الأوكراني-بعد-فضائح-الفساد-1107103564.html

إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد

إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد

في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، سيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تمويل قطاع الطاقة المستقبلي لكييف، وفقًا لما أوردته صحيفة أمريكية، نقلاً عن... 14.11.2025

ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله: "من المؤكد أن المفوضية الأوروبية ستضطر إلى إعادة النظر في كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف".في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها، واستقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييفباحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا

