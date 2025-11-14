عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251114/إعلام-أوروبا-تراجع-مساعداتها-لقطاع-الطاقة-الأوكراني-بعد-فضائح-الفساد-1107103564.html
إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد
إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد
سبوتنيك عربي
في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، سيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تمويل قطاع الطاقة المستقبلي لكييف، وفقًا لما أوردته صحيفة أمريكية، نقلاً عن... 14.11.2025
2025-11-14T09:06+0000
2025-11-14T09:21+0000
الإتحاد الأوروبي
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg
ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله: "من المؤكد أن المفوضية الأوروبية ستضطر إلى إعادة النظر في كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف".في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها، واستقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييفباحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
https://sarabic.ae/20251113/أوربان-لن-نقدم-الدعم-المالي-لأوكرانيا-بعد-فضيحة-الفساد-لنظام-زيلينسكي-1107074760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9598da0c356d478162732e2908b151b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإتحاد الأوروبي, العالم, أخبار أوكرانيا
الإتحاد الأوروبي, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد

09:06 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.11.2025)
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، سيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في تمويل قطاع الطاقة المستقبلي لكييف، وفقًا لما أوردته صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤول أوروبي لم يكشف عن هويته.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله: "من المؤكد أن المفوضية الأوروبية ستضطر إلى إعادة النظر في كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف".

وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة الأمريكية، أن الفساد الذي تم الكشف عنه في أوكرانيا كان فظيعا.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكي
أمس, 11:53 GMT
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.

ويوم أمس، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي قد لا يتمكن من الاعتماد على المساعدة المالية من المجر، محذرا الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية تذهب إلى جيوب أعضاء حكومة زيلينسكي.

وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها، واستقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".
ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
