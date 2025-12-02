https://sarabic.ae/20251202/انتهاء-المفاوضات-بين-الرئيس-بوتين-وستيف-ويتكوف-1107754673.html
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
ووصف كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، لقاء الرئيس بوتين مع ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنرفي الكرملين، بأنه كان كان مثمرًا.
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
21:34 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 21:49 GMT 02.12.2025)
انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.
ووصف كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، لقاء الرئيس بوتين مع ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنرفي الكرملين، بأنه كان كان مثمرًا.