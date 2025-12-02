https://sarabic.ae/20251202/بوتين-وويتكوف-يجريان-محادثات-منذ-أكثر-من-3-ساعات-1107750123.html
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، وهي مستمرة منذ أكثر من 3 ساعات، حسبما أفاد مراسل...
ونُشرت اللقطات الأولى للاجتماع حوالي الساعة 7:40 مساء اليوم، والمحادثات جارية حتى الآن.وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".
بوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات
19:53 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 19:59 GMT 02.12.2025)
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، وهي مستمرة منذ أكثر من 3 ساعات، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
ونُشرت اللقطات الأولى للاجتماع حوالي الساعة 7:40 مساء اليوم، والمحادثات جارية حتى الآن.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ".
وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات
، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".