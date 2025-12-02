https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html

بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين للصحفيين: "الجانب الأوكراني اعتبر كراسنوأرميسك دائما أولوية وننصح من يشككون بسيطرة قواتنا عليها أن يزوروها، وأن روسيا مستعدة لإرسال الصحفيين بمن فيهم الغربيون إلى جميع مناطق كراسنوارميسك".وتابع: "المعارك مستمرة في بلدة كوبيانسك-أوزلوفايا وفي غضون أيام قليلة ستستعيد القوات المسلحة الروسية هذه البلدة أيضا، وأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على الضفتين اليمنى واليسرى لنهر كوبيانسك".وأضاف: "أوروبا تفكر في أطروحة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا وتعيش في هذه الأوهام، وأن أوروبا تشكل عائقا أمام الإدارة الرئاسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا".وتابع: "أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وأكد أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام في أوكرانيا تهدف إلى عرقلة العملية.ووصف بوتين الهجمات على السفن في البحر الأسود بـ "القرصنة".وتابع: "أوروبا تريد إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا، وروسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا ولكن إذا فعلت أوروبا ذلك فنحن مستعدون".وأكد أن "كراسنوأرميسك تحظى بأهمية خاصة فهي قاعدة ممتازة لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة".

