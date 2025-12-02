عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب

15:16 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.
وقال بوتين للصحفيين: "الجانب الأوكراني اعتبر كراسنوأرميسك دائما أولوية وننصح من يشككون بسيطرة قواتنا عليها أن يزوروها، وأن روسيا مستعدة لإرسال الصحفيين بمن فيهم الغربيون إلى جميع مناطق كراسنوارميسك".
وتابع: "المعارك مستمرة في بلدة كوبيانسك-أوزلوفايا وفي غضون أيام قليلة ستستعيد القوات المسلحة الروسية هذه البلدة أيضا، وأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على الضفتين اليمنى واليسرى لنهر كوبيانسك".

أذكركم بأنه على الضفة اليسرى للنهر (في مدينة كوبيانسك)، تحاصر مجموعة معادية قوامها 15 كتيبة. وقد بدأت القوات الروسية بالقضاء عليها.

وأضاف: "أوروبا تفكر في أطروحة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا وتعيش في هذه الأوهام، وأن أوروبا تشكل عائقا أمام الإدارة الرئاسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا".
وتابع: "أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".

وأضاف: "كانت كراسنوأرميسك ساحة محصنة قوية للقوات الأوكرانية لكنها اليوم في أيدي الجيش الروسي بالكامل، ومنها تستطيع التقدم بسهولة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية".

وأكد أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام في أوكرانيا تهدف إلى عرقلة العملية.
ووصف بوتين الهجمات على السفن في البحر الأسود بـ "القرصنة".
وتابع: "أوروبا تريد إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا، وروسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا ولكن إذا فعلت أوروبا ذلك فنحن مستعدون".

وأضاف: "لقد حاولت أوكرانيا في السابق ضرب الموانئ البحرية الروسية وقد ردت روسيا بفعالية، وروسيا تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض".

وأكد أن "كراسنوأرميسك تحظى بأهمية خاصة فهي قاعدة ممتازة لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة".
