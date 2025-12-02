https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-روسيا-تنادي-في-موسكو-1107724907.html
بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وينعقد منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس عشر، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي، والموضوع الرئيسي لفعالية 2025، هو "الارتقاء: قرارات جريئة من أجل اقتصاد جديد".
بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي
بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي
بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
14:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 15:29 GMT 02.12.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.
وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".
وتابع الرئيس الروسي: "ما تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، الالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".
وأضاف: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".
وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".
وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".
وأكد بوتين أن "روسيا والصين والهند تجمعها سنوات طويلة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي، وروسيا تهدف إلى رفع التعاون مع الصين والهند إلى مستوى جديد كليًا مع عنصر تكنولوجي أقوى".
وقال: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناء على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".
وأوضح بوتين أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيادة استيراد السلع الهندية إلى السوق الروسية.
وأكد بوتين أن "أولويات ميزانية روسيا الاتحادية ممولة بالكامل"، مشيرًا إلى أن "التضخم السنوي في روسيا بحلول نهاية ديسمبر(كانون الأول الجاري) سيبلغ نحو 6%، وهو أقل من توقعات الحكومة والبنك المركزي".
وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".
وتابع بوتين: "خفض التضخم في روسيا أصبح إنجازًا مهمًا خلال عام 2025، وميزانية روسيا للأعوام الثلاثة المقبلة تهدف إلى تقليل تأثير المخاطر الخارجية".
وأكمل: "الغرب يريد بشكل عاجل القضاء على المنافسين والحفاظ على الامتيازات السابقة، والقطاع المالي في روسيا نجح في إعادة تنظيم عملياته واستبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر داخلية".
وينعقد منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس عشر، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي، والموضوع الرئيسي لفعالية 2025، هو "الارتقاء: قرارات جريئة من أجل اقتصاد جديد".