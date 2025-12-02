https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-روسيا-تنادي-في-موسكو-1107724907.html

بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية

بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T14:25+0000

2025-12-02T14:25+0000

2025-12-02T15:29+0000

روسيا

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107731729_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_00fbf83cce1027caab0d57dde8a0856a.jpg

وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".وتابع الرئيس الروسي: "ما تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، الالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".وقال: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناء على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".وأوضح بوتين أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيادة استيراد السلع الهندية إلى السوق الروسية.وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية". وتابع بوتين: "خفض التضخم في روسيا أصبح إنجازًا مهمًا خلال عام 2025، وميزانية روسيا للأعوام الثلاثة المقبلة تهدف إلى تقليل تأثير المخاطر الخارجية".وينعقد منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس عشر، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي، والموضوع الرئيسي لفعالية 2025، هو "الارتقاء: قرارات جريئة من أجل اقتصاد جديد".بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد

https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-المشاركين-في-المؤتمر-الـ5-للعلماء-الشباب-بالعاصمة-الروسية--1107589953.html

https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يقوم-بزيارة-دولة-إلى-الهند-يومي-4-و5-ديسمبر-بدعوة-من-مودي---عاجل--1107575413.html

https://sarabic.ae/20251119/روبوت-روسي-يستعرض-مهاراته-في-الرقص-أمام-بوتين-فيديو-1107292208.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي سبوتنيك عربي بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي 2025-12-02T14:25+0000 true PT17M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد