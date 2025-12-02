بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية

عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-روسيا-تنادي-في-موسكو-1107724907.html
بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:25+0000
2025-12-02T15:29+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107731729_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_00fbf83cce1027caab0d57dde8a0856a.jpg
وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".وتابع الرئيس الروسي: "ما تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، الالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".وقال: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناء على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".وأوضح بوتين أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيادة استيراد السلع الهندية إلى السوق الروسية.وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية". وتابع بوتين: "خفض التضخم في روسيا أصبح إنجازًا مهمًا خلال عام 2025، وميزانية روسيا للأعوام الثلاثة المقبلة تهدف إلى تقليل تأثير المخاطر الخارجية".وينعقد منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس عشر، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي، والموضوع الرئيسي لفعالية 2025، هو "الارتقاء: قرارات جريئة من أجل اقتصاد جديد".بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد
https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-المشاركين-في-المؤتمر-الـ5-للعلماء-الشباب-بالعاصمة-الروسية--1107589953.html
https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يقوم-بزيارة-دولة-إلى-الهند-يومي-4-و5-ديسمبر-بدعوة-من-مودي---عاجل--1107575413.html
https://sarabic.ae/20251119/روبوت-روسي-يستعرض-مهاراته-في-الرقص-أمام-بوتين-فيديو-1107292208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي
2025-12-02T14:25+0000
true
PT17M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107731729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ce0224fab55b6f9248874d8b3870901.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية

14:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 15:29 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.
وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".
© Ruptly
وتابع الرئيس الروسي: "ما تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، الالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".

وأضاف: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".

وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".
يجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد
28 نوفمبر, 17:21 GMT
وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".

وأكد بوتين أن "روسيا والصين والهند تجمعها سنوات طويلة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي، وروسيا تهدف إلى رفع التعاون مع الصين والهند إلى مستوى جديد كليًا مع عنصر تكنولوجي أقوى".

وقال: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناء على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر
28 نوفمبر, 07:09 GMT
وأوضح بوتين أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيادة استيراد السلع الهندية إلى السوق الروسية.

وأكد بوتين أن "أولويات ميزانية روسيا الاتحادية ممولة بالكامل"، مشيرًا إلى أن "التضخم السنوي في روسيا بحلول نهاية ديسمبر(كانون الأول الجاري) سيبلغ نحو 6%، وهو أقل من توقعات الحكومة والبنك المركزي".

وأضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت الاستثمارات في روسيا نموًا سريعًا. إن روسيا تضمن الأمن الوظيفي للمستثمرين الأجانب، ومنفتحة على التعاون مع الشركات الأجنبية".
روبوت روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
وسائط متعددة
روبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو
19 نوفمبر, 16:36 GMT
وتابع بوتين: "خفض التضخم في روسيا أصبح إنجازًا مهمًا خلال عام 2025، وميزانية روسيا للأعوام الثلاثة المقبلة تهدف إلى تقليل تأثير المخاطر الخارجية".

وأكمل: "الغرب يريد بشكل عاجل القضاء على المنافسين والحفاظ على الامتيازات السابقة، والقطاع المالي في روسيا نجح في إعادة تنظيم عملياته واستبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر داخلية".

وينعقد منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس عشر، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي، والموضوع الرئيسي لفعالية 2025، هو "الارتقاء: قرارات جريئة من أجل اقتصاد جديد".
بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала